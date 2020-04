La Universidad de Sevilla fabrica mil protectores faciales diarios para combatir el coronavirus

El laboratorio de fabricación digital FabLab de la Universidad de Sevilla ha puesto en marcha un proyecto de producción de protectores faciales, con el objetivo de fabricar unas 1.000 unidades diarias. El proyecto, que comenzó a idearse hace dos semanas, ha donado este jueves al Colegio de Médicos de Sevilla sus primeros 450 protectores faciales.

"Empezamos hace dos semanas experimentando con varios modelos y, de los distintos prototipos, hemos optado por el de la elaboración más simple con el objetivo de fabricar la mayor cantidad posible y ofrecer así una alternativa viable a la enorme demanda existente", comenta Juan Carlos Pérez, responsable de FabLab Sevilla, un laboratorio de fabricación digital basado en el conocimiento colaborativo y en red que se encuentra ubicado en la Escuela Técnica Superior (ETS) de Arquitectura de la Universidad de Sevilla.

Estas piezas, elaboradas con pantallas de PVC en cortadora láser de gran formato, reúne las condiciones de seguridad para su uso, aunque no tiene el requisito de la certificación. "Siempre lo advertimos. Estas pantallas no son peligrosas, se pueden usar pero bajo la responsabilidad de cada uno. La burocracia nos llevaría meses hasta conseguir el certificado necesario y no podríamos llevar a cabo nuestro proyecto", aclara Pérez. Este grupo ha recibido numerosas donaciones de material y equipo tanto de dentro como de fuera de la Universidad que le han permitido sacar adelante esta iniciativa.

El FabLab estima que la fabricación puede alcanzar la cifra de unas 1.000 unidades diarias, para lo que es básico que el sistema de distribución permita llegar a tiempo de cubrir las necesidades en los distintos ámbitos que los necesitan. "Fabricación y distribución deben ir de la mano para ser útiles", apuntan desde la US. Estos protectores se donarán a diferentes profesionales y entidades, aún sin definir.

Más de 300 voluntarios de toda la Universidad de Sevilla participan en este proyecto liderado por Juan Carlos Pérez Juidías y Enrique Vázquez Vicente. Estos voluntarios trabajan en grupos de 15 personas con unas estrictas medidas de seguridad.

"A veces soy desagradable con los voluntarios, lo reconozco. Esto es muy serio y no podemos arriesgarnos. Las medidas de seguridad son esenciales. Siempre trabajamos solos o en equipos de dos personas máximo, y siempre alejados unos de otros a más de dos metros de distancia", asegura Pérez. "Llevamos equipos de protección, siempre con guantes y mascarillas cedidos por la ETS de Arquitectura y nos hemos distribuidos los baños para no usar todos los mismos".

"En una sociedad atacada en uno de sus pilares, la Salud, solo la solidaridad puede construir una fuerza capaz de ayudar a los verdaderos protagonistas de esta situación: los sanitarios y el personal de servicios. En ellos se debe centrar toda nuestra atención y cualquier ayuda se hace pequeña al lado del enorme esfuerzo que nos dedican de una manera ciega, sin distinguir a quien la brindan", concluyen desde la US.