Coronavirus Sevilla: Casi diez días aislado esperando una prueba PCR

La realización de pruebas PCR a los casos sospechosos de coronavirus que asumen los centros de salud en el plan de desescalada sanitaria previsto por el Ministerio de Sanidad y que tienen que realizarse en un plazo de 24 horas, según las directrices marcadas, se complica desde el principio.

El caso del abogado sevillano José María (prefiere mantener su apellido en el anonimato) es ejemplo de ello. Durante diez días aproximadamente ha estado aislado encerrado en su vivienda junto a su mujer a la espera de la realización de una prueba de detección del coronavirus tras presentar síntomas compatibles desde primeros de mayo.

Su historia comienza el domingo 3 de mayo cuando tras varios días con síntomas típicos de un resfriado como dolor de garganta, mocos en garganta, dolor de cabeza y malestar general, aunque sin fiebre, decide llamar al teléfono de detección del coronavirus de Salud Responde a instancias de su mujer, que es enfermera en el Hospital Virgen Macarena. "Como no tenía problemas respiratorios, me pasaron con una operadora, que desvió la llamada a mi médico de cabecera", relata el abogado.

Dos días después lo llamóla doctora y, a tenor de los síntomas que presentaba y tras llevar ya varios días sin mejora, le comentó que efectivamente podría ser un "caso leve de Covid-19". "Me indicó que me llamaría a final de semana y que mientras debía aislarme, por lo cual me dio la oportuna baja laboral, pero ya en esa primera llamada me advirtió que estaban esperando las pruebas, pero que, a pesar de las promesas continuas, no llegaban", relata.

El viernes 8 de mayo, cinco días ya después de su primera llamada y tras más de una semana con malestar, José María seguía con los mismos síntomas y a la espera de la realización de unas pruebas que, según los protocolos de Sanidad, se tiene que hacer en un plazo de 24 horas en base al diagnóstico precoz que se persigue para evitar rebrotes. Volvió a hablar con su médico y, al no presentar mejoría, le informó de que debía seguir de baja a la espera de las pruebas y que su mujer tenía también que darse de baja "por estar en contacto con un posible Covid". La doctora le comunicó que "creía" que durante el fin de semana le llamarían para hacerse la prueba. "Obviamente, nadie me llamó", matiza José María que afirma que no fue hasta el miércoles 13 de mayo cuando le realizaron una prueba PCR, casi 10 días después de comunicar síntomas compatibles con la infección por coronavirus, y que finalmente ha resultado negativa.

"En este tiempo he escuchado varias veces al ministro Illa decir que los centros de Atención Primaria deben hacer la prueba en 24 horas a los posibles afectados. Yo he estado casi diez días en la lista de espera, ¿quién tiene la culpa el gobierno de España o de Andalucía?. ¿Por qué no se están haciendo las PCR?", se pregunta el abogado.