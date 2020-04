Coronavirus Sevilla: Una emergencia social en Torreblanca

El coronavirus está provocando una emergencia social en Torreblanca. Así lo avisó este martes una portavoz vecinal del barrio, que emitió un comunicado alertando de que la situación de muchas familias del mismo “es desesperada”. La representante vecinal teme “un estallido social si no llegan soluciones urgentes”. Quien así lo dice es María Teresa Hernández, portavoz del PIVE (Punto de Información de Vivienda y Encuentro) Diamantino García de Torreblanca, que avisa de que “muchas familias están pasando ya hambre, no tienen dinero ni para pagarse los medicamentos y, por supuesto, no pueden acceder a suministros básicos como el butano”.

El PIVE es una red de apoyo surgida del propio movimiento vecinal, que lleva años implantada en el barrio y apoyando a quienes sufren problemas de vivienda, exclusión, precariedad o desempleo. “La situación de muchas familias es desesperada ahora mismo, pues hace ya semanas que no tienen ningún tipo de ingreso y las ayudas de las instituciones no están llegando”, insiste su portavoz. María Teresa Hernández denuncia “el abandono de las instituciones hacia los barrios más humildes donde, como en Torreblanca, sufrimos las terribles desigualdades sociales que existen en Sevilla”.

La portavoz vecinal señala concretamente “la situación que se está viviendo en el comedor escolar del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Carlos V”, donde “numerosas familias siguen a la espera de que se las incluya en el Plan SYGA, que depende de la Junta de Andalucía para garantizar la alimentación a los niños y niñas en riesgo de exclusión”.

Sin embargo, “ni la Junta hace nada para solucionarlo ni tampoco lo hacen desde los servicios sociales municipales, a los que hemos llamado reiteradamente pidiendo una solución”. Hernández denuncia que “en el CEIP Carlos V faltan cada día al menos 14 menús escolares” y que “para solucionarlo, ante la falta de iniciativa de las instituciones”, ha tenido que ser ella misma quien se desplace hasta otro centro escolar “a buscar los menús que sobraban y dárselos a algunas de las familias que lo necesitaban”.

La portavoz del PIVE Diamantino García también alerta de que “el Plan SYGA de la Junta de Andalucía solo ofrece de lunes a viernes desayuno, almuerzo y merienda para los menores, olvidándose de que también necesitan cenar y que también tiene que comer los sábados y los domingos”. Hernández pide “más recursos, materiales y humanos” y reitera que los activistas del PIVE Diamantino García de Torreblanca están dispuestas a ayudar, para lo cual sería necesario que se les reconociera el papel de voluntarios. “Si, como está pasando, las instituciones no dan respuestas a las necesidades de la gente, tendremos que ser la propia gente quien lo haga por sí misma”, apunta esta representante del barrio.

La portavoz vecinal de Torreblanca exige “a las autoridades que hagan algo y que lo hagan ya, porque las familias de los barrios más humildes de Sevilla no podemos aguantar más” y avisa de que “si nadie hace nada, al final asistiremos a un auténtico estallido social, porque ninguna madre ni ningún padre se va a quedar de brazos cruzados si sus hijos no tienen qué comer”.