Denuncian que un bebé estuvo "a punto de morir asfixiado" por "falta de atención médica" en Villaverde

Villaverde del Río suma un nuevo aliciente, el más grave vivido hasta el momento, para exigir la "necesaria restitución inmediata" del servicio de Urgencias del centro de salud, cerrado hace más de un año con motivo de la pandemia. La plataforma Urgencias 24 horas ¡YA! de la localidad sevillana ha denunciado que un bebé de un año estuvo a punto de morir por asfixia justo al lado del centro médico y que el fatal desenlace se evitó porque unos vecinos consiguieron que expulsara el globo que le obstruía las vías respiratorias. Un hecho que ya se ha denunciado ante la Guardia Civil.

Según la plataforma, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado cuando al menor le explotó el globo con el que jugaba en la boca, dejando en su garganta unas serpentinas que había en el interior. Las mismas fuentes relatan que, pese a que el centro de salud se encuentra "a escasos 250 metros" de donde tuvo lugar el accidente, "nunca fue una opción que pudieran barajar sus padres porque hace más de un año que este municipio no cuenta con servicio médico de urgencias".

"Estando la atención médica más cercana a más de seis kilómetros, en la localidad de Brenes, a 6 kilómetros de distancia, los padres acabaron por salir a la calle en busca de auxilio donde unos vecinos afortunadamente pudieron hacer que el bebé expulsara el objeto que obstruía sus vías respiratorias", relata la plataforma.

Ante esta situación, desde la plataforma ciudadana aseguran "no poder más que solidarizarse con el dolor y la angustia vivida por esta familia y luchar porque nadie más se vea en la situación que se vieron estos padres". "Queremos denunciar una vez más el abandono sanitario y la denegación de auxilio en el que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía tiene al pueblo de Villaverde del Río. Esta familia es una víctima más de los recortes en los servicios de urgencia que teníamos y que la Junta suprimió al comienzo de la pandemia. El gobierno de Moreno Bonilla justificó el cierre de nuestras urgencias como una medida de protección al personal sanitario frente al contagio de Covid-19, sin embargo, el personal sanitario ya está vacunado al 100% y nuestro centro de salud se encuentra en la misma situación que hace más de un año", reivindica el colectivo, que exige la "reapertura" del centro de salud.

"A las 15:00 horas se cierran las puertas de nuestro ambulatorio y no se abren más hasta el otro día, pero en el caso de los fines de semana, se cierran el viernes y no se vuelven abrir hasta el lunes. Esta situación es inexplicable pues, la solución de una crisis sanitaria pasa por la inversión y no por el recorte. Están tapando indignamente su desmantelamiento de la sanidad pública con esta grave situación sanitaria", concluye el escrito.

De igual modo, la plataforma ciudadana de Villaverde del Río invita a los vecinos a unirse a sus demandas través de la participación en sus concentraciones. "Cada lunes nos encontramos a las puertas de nuestro centro de salud a las 19:00 horas con un grito unánime: Urgencias 24 horas ¡YA!", exponen.