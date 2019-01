José Castro: "Tebas está estudiando de forma cariñosa el tema; espero que cambie la fecha"

José Castro y Joaquín Caparrós han hablado sobre la polémica del derbi fijado para el Domingo de Ramos. Así se ha expresado el presidente del Sevilla FC: "Yo espero y deseo que eso no sea así. Está la fecha anterior, que es el sábado, que sería el día apropiado. Yo estoy seguro de que Tebas está estudiando de forma cariñosa y está comprendiendo lo que es un Domingo de Ramos en Sevilla, y ya no sólo por la fecha que es, por las cofradías en la calle".

Al respecto, ha aludido a la petición gubernamental de que se cambie la fecha: "Hay un problema adicional, que es que ya la subdelegación del Gobierno ha explicado con claridad que no va a haber fuerzas de seguridad en el estadio, lo cual es una barbaridad. Seguro que el presidente de LaLiga está trabajando para arreglarlo", ha dicho, apoyando una iniciativa que también ha solicitado el Ayuntamiento de Sevilla.

Sobre la posibilidad de que Sevilla o Betis avancen en la Liga Europa, ha matizado: "Las fechas pueden ponerse y rectificarse. Lo importante es que él sepa, como ya sabe, cuáles son los problemas que implicarían que sea el Domingo de Ramos".

Joaquín Caparrós, director de fútbol del Sevilla, también ha dado su opinión al respecto: "Como aficionado y como sevillano creo que no es el día más apropiado, por todo lo que conlleva, por seguridad… A mí personalmente no me parece la fecha idónea, pero tenemos que respetar todo".