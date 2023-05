Dimite la presidenta del PP de Alcalá de Guadaíra a dos semanas de las elecciones

Otra dimisión sonada en el PP de Sevilla. Esta vez se trata de la máxima responsable orgánica en una plaza donde el partido está obligado a crecer: Alcalá de Guadaíra. La presidenta local, Janete Espinosa, ha usado las redes sociales para dimitir de sus cargos a dos semanas de las elecciones municipales. La razón es que se siente humillada, menospreciada y ninguneada por la dirección provincial del partido, que no la habría tenido en cuenta para designar al candidato a la Alcaldía, razón en la que coincide con cargos de otros pueblos que también ha decidido dejar sus responsabilidades.

La carta de dimisión comienza con un recuerdos a sus inicios en política, denuncia la llamada telefónica en la que una diputada nacional la despreció, recuerda su aplastante victoria en el congreso local y termina por confesar la tristeza que siente.

"En política no todo vale. Jamás pensé que este momento llegaría. En el año 2010, llena de ilusión me afilié al Partido Popular. Desde ese momento adquirí un compromiso absoluto por el partido, empezando a colaborar meses antes de las elecciones municipales de 2011 en Alcalá de Guadaíra con la que entonces era presidenta y candidata del partido, María del Carmen Rodríguez Hornillo. Desde entonces me he entregado en cuerpo y alma a las siglas, no importándome si era de día, tarde, noche, hacía frío, calor, si era fin de semana o no, y a la hora que fuese. Ahí estaba yo para lo que se me requería: reuniones con los vecinos, buzoneo, actos del partido, organizando grupos de trabajo para las salidas a los barrios de nuestra ciudad, en las jornadas electorales como coordinadora, representando al partido en los centros escolares y en lo que fuese necesario, por y para el partido, llegando a formar parte de la lista electoral en 2015 con Mª Carmen Rodríguez Hornillo, que encabezaba la lista en aquel entonces.

En el año 2017, se celebró elecciones internas en el Partido Popular de Alcalá de Guadaíra y se presentaron dos listas, saliendo elegida la que hoy es actual portavoz del grupo municipal popular, Sandra González García.

"Comienzan las zancadillas"

"A finales del 2021, después de meditarlo un tiempo, de hablar con muchos compañeros y simpatizantes del PP y vecinos de Alcalá de Guadaíra, decidí dar el paso y presentarme como candidata al Congreso. Paso que también dio la actual portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Sandra González. Hasta ahí, todo correcto y lo normal en un partido en que su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos, como así establece el artículo 6 de la Constitución Española de 1978. Pero es a partir de entonces cuando empezaron los obstáculos, las zancadillas, los desprecios, el atropello a la voluntad libre y democrática de los afiliados del partido y una actuación por parte de los órganos superiores de forma arbitraria y autoritaria: en primer lugar, porque yo presenté mi documentación en tiempo y forma. Pero Sandra González la presentó fuera de plazo y con discutidas irregularidades. Sin embargo, el partido aceptó la candidatura porque “primaba el derecho de los afiliados”. Incluso he llegado a recibir llamadas de una diputada nacional para que retirase mi candidatura en la que se me dijo que “quien creía que era yo. Que yo era una simple afiliada”. ¿Esto es un partido democrático? ¿Así se trata a los afiliados que nos hemos dejado la piel por el partido, por las siglas y que lo hemos dado todo por este proyecto? Nunca pensé que esto pudiera pasar. Era inaudito".

Victoria absoluta en el congreso interno, pero...

"Con todo este panorama, contra viento y marea, seguí adelante con mi candidatura. El Congreso se celebró el día 25 de febrero del 2022 y los afiliados del PP de Alcalá de Guadaíra, de forma libre y democrática, me eligieron como presidenta del partido con el 93%. Desde entonces, y pese a contar con el respaldo de la mayoría de los afiliados del partido, la actual Portavoz del Grupo Municipal, Sandra González, me ha hecho la vida imposible para poder construir un proyecto de futuro para nuestro pueblo y preparar el partido para elecciones municipales de este 28 de mayo. Desde no aparecer en reuniones, a negarse a entregarme las llaves de la sede, ni las redes sociales, así como a no compartir conmigo ninguna actividad e información procedente del Grupo Municipal, cosas que sí se hicieron con ella cuando ganó el Congreso en el año 2017. Una portavoz, además, que ni siquiera ha contado ni con el respaldo ni la confianza de su propio grupo municipal, ya que los dos concejales integrantes del grupo me dieron su apoyo en todo momento".

"Ante esta situación antidemocrática, inaudita e infantil y ante la negativa rotunda por parte de la señora González, llegué a pedir amparo en varias ocasiones tanto a la entonces presidenta provincial, Virginia Pérez, como a la entonces secretaria general del PP Andaluz, Loles López, con ningún resultado como respuesta. El 2 de octubre del 2022, se celebró el Congreso Provincial de Sevilla, donde sale elegido como presidente Ricardo Sánchez. 'Una oportunidad para poder informarle de lo que estaba sucediendo en el partido y ponerle solución', pensé yo, ya que su directriz era coser y conseguir un partido mas fuerte, unido y prepararse para las elecciones del 2023".

"Qué equivocada estaba. Han pasado siete meses desde que me prometió una reunión para sentarnos y llegar a un acuerdo con la actual portavoz del grupo municipal y a la fecha actual todavía la estoy esperando. Llevo más de un año y tres meses, sufriendo deslealtades, ninguneos de compañeros y de los órganos superiores del partido, humillaciones, menosprecios y faltas de respeto y pidiendo amparo a los órganos superiores del partido para que dieran una solución a lo que estaba sucediendo, se respetara al nuevo equipo que yo presidio y que nos dejaran con libertad, con un mínimo de decencia, con legitimidad y dignidad. El último episodio de deslealtad, humillación y desprecio que he tenido que sufrir ha sido la elección del candidato del PP para la Alcaldía y formación de las listas. En ningún momento la Dirección Provincial ha contado, ni siquiera, con mi opinión, ni de los órganos del partido local, actuando a espalda mías y del partido local. Un “ordeno y mando”, hasta el punto de, en una reunión, tres días antes de los nombramientos de los candidatos de los distintos municipios, se me informa de quién iba a ser el candidato del PP para la alcaldía, a la vez que se me dice que “ni yo como presidenta, ni mi Junta Directiva Local teníamos decisión en esto y que la lista, además, la hace la Regional”.

"Por ello, y por mucho más, cansada de esta constante humillación hacia mi persona solo me queda una opción. Y no es otra que dimitir como presidenta del Partido Popular de Alcalá de Guadaíra y como secretaria de Parques Tecnológicos del Partido Popular de Sevilla. Hubiese sido más fácil que nuestro presidente provincial, Ricardo Sánchez, por el tiempo en que nos conocemos y lo que nos une, hubiera hablado conmigo unos meses antes para, al menos, darme alguna explicación de la razón de todo esto, o incluso, de los planes que tenía para el partido en Alcalá y si quería contar o no conmigo".

"Nunca imaginé que compañeros de toda la vida del partido actuaran así conmigo. Nunca imagine que este momento llegaría. Siempre pensé que había otra forma de hacer política. Lo único que pedí fue respeto al resultado del congreso, hacia mi equipo y hacia mi persona, que nos dejasen trabajar. Siempre he concebido la política como una forma de ayudar y mejorar la vida de mis vecinos y de mi pueblo, bajo unos ideales, que son los del Partido Popular; nunca he concebido la política como una forma de destruir a otros compañeros y, mucho de menos, de hacerle la vida imposible".

"Quiero pedir perdón a los afiliados y simpatizantes del PP de Alcalá de Guadaíra, así como a mi Junta Directiva por marcharme de esta forma. Como también pedir disculpa a mis compañeros por mis desaciertos, errores o si en algún momento no estuve a la altura. Solo tengo palabras de agradecimientos a los afiliados que, democráticamente, confiaron en mí para que presidiera el PP de Alcalá de Guadaíra".

"Siento una enorme tristeza y es uno de los días que nunca pensé que llegaría. Siempre estaré a disposición de mis amigos, compañeros del Partido, de mis vecinos y de mi ciudad, Alcalá de Guadaíra, pero lamentablemente las circunstancias en el partido son las que son, o por lo menos las que tanto la Dirección Provincial y Regional dejan ver".