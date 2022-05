El líder histórico del taxi del aeropuerto de Sevilla carga contra la actual directiva

Enrique Filgueras, líder histórico de los taxistas del aeropuerto de Sevilla, ha contactado con este periódico para cargar contra la actual directiva de la asociación Solidaridad del Taxi que Filgueras fundó y de la que fue presidente, hasta su jubilación y cese a finales de 2018.

"Estoy lejos de querer que pongan a unos y quiten a otros. A mi todo eso me importa muy poco, aunque no te hace gracia que lo que has montado se lo hayan cargado ellos en dos años y medio. Yo lo que quiero es que vuelva la cordura y las asambleas en las que los taxistas tengan libertad de expresión"

Justifica su aparición en escena en un contexto de próximas elecciones para el cambio de directiva en la asociación, previstas para después del verano, debido a dos asuntos que han sucedido y le "escuecen": una supuesta denuncia judicial contra el presidente por el despido con amenazas y coacciones contra una cocinera del bar de la asociación y que uno de los líderes actuales de la asociación que quiere presentarse como sucesor "está implicado en malas prácticas de engañar a los turistas".

Mantiene que está opinando sobre cuestiones que le preguntan "porque se me respeta, no se me idolatra", mientras dice de la actual directiva que "a ellos se les teme, por algo será". Acusa a la actual directiva de no presentar las cuentas anuales desde hace tres años y medio, y de gastar dinero de la caja común destinada solo a la macrocausa judicial de la mafia del taxi, entre otras cuestiones.

Por contra, defiende que en su mandato fue exquisito con el dinero. "Jamás toqué una peseta", afirma. Recuerda que fundó la entidad con 3.000 pesetas que pidió a 32 personas, que la sede que fundó está valorada en 185.000 euros y que se dejó un dinero respetable en la caja.

Primera acusación: las cuentas anuales

Filgueras acusa a la actual directiva de no presentar las cuentas anuales en los últimos tres años y medio. "Los afiliados a Solidaridad pagan cuotas que están tres veces y media por encima de las que se pagan en las otras dos asociaciones, y ahora la directiva les pide que paguen 50 euros más, aun cuando llevan tres años y medio sin presentar las cuentas anuales", sostiene.

En la asociación "podría haber una caja B" porque en la caja de la entidad "hay más dinero del que debería"

Defiende que más de 100 taxistas de Solidaridad han firmado un documento para que la actual gestión de la directiva se someta a una auditoría y que incluso, "podría haber una caja B" porque en la caja de la entidad "hay más dinero del que debería". Según su versión, hay socios que no quieren pagar más sin que se sepa en qué se gasta el dinero. "No conozco a nadie que haya visto las cuentas de la asociación en los últimos tres años y medio, casi cuatro", sostiene Filgueras, quien asegura que en su mandato siempre entregó las cuentas de la asociación cada mes.

El dinero de la caja y una supuesta denuncia

La segunda acusación se refiere a que la directiva actual se ha gastado más de 42.000 euros de la caja de la entidad en cuestiones ajenas a la macrocausa judicial pese a que, según Filgueras, se hizo constar en acta que el dinero de la caja solo iba para la macrocausa.

"Ahí (en el caso de la supuesta amenaza y coacciones contra la cocinera) sí que vamos a ir con todas a donde haga falta, aunque sea con el presidente. Como esto sea verdad no va a haber rincón donde se puedan esconder", advierte

La tercera acusación apunta a una supuesta denuncia contra el presidente por amenazas y coacciones contra la cocinera del bar de Solidaridad. Según su versión, el presidente de la asociación dijo "esto es lo que hay, y si lo quieres bien y si no a la calle, y el primero que pagará las consecuencias será tu marido (taxista)", cuando ella alegó que tenía un viaje familiar y no podía venir a trabajar. Y que fue despedida por el presidente, según Filgueras, cuando, ante una carne descongelada con mal olor, se negó "a echarle una agüita y cocinarla". Asegura que había testigos en las dos ocasiones. "Ahí sí que vamos a ir con todas a donde haga falta, aunque sea con el presidente. Como esto sea verdad no va a haber rincón donde se puedan esconder", advierte.

Cuarta acusación: malas prácticas a turistas

La cuarta acusación señala a uno de los líderes actuales de la asociación "que quiere presentarse como sucesor, que está implicado en malas prácticas de engañar a los turistas". Filgueras afirma que así se demostró en un reportaje del programa de TV Callejeros. "Fue uno de los protagonistas de aquel programa de televisión. Se le ve claramente estafando a los guiris ya que había metido la tarifa que supongo que estará vigente en el año 2035...", dice con sorna. "Bueno pues ese hombre es un directivo de la asociación Solidaridad del Taxi y eso es público y lo sabe todo el mundo". "Se habrán dicho cosas de mí. Pero jamás han podido decir que yo he estafado a nadie. Entonces, es mucho tragar, mucho tragar. Si esta es la continuidad...". ¿Este personaje puede estar en la dirección de una asociación como Solidaridad?", señala.

Quinta acusación, tras el caso del ácido

La quinta acusación tiene que ver con el caso de un asociado que sufrió el vertido de ácido en su vehículo. Filgueras señala a la actual directiva por "echar a un taxista de la asociación y de la parada del aeropuerto de Sevilla sin ningún tipo de informe ni dossier". Asegura que este taxista había denunciado en su día las prácticas del tesorero de la asociación. "No es verdad que se ha echado al directivo, sino al taxista que lo denuncia por tercera vez", recalca.

"Pueden aparecer más audios y más pruebas y algunas pueden ser fuertecillas y alguien puede tener disgustos gordos", sentencia

Con todo, concluye con que lo mejor es que no se acepte la dimisión de la directiva actual hasta esclarecer las acusaciones. "Creo que no se le debe aceptar la dimisión a estos señores, que cada uno asuma su responsabilidad, cuando veamos lo que tenemos que ver. Pueden aparecer más audios y más pruebas y algunas pueden ser fuertecillas y alguien puede tener disgustos gordos", sentencia.

"Quiero que vuelva la cordura"

Filgueras mantiene que no volvería a presidir Solidaridad ni a presentarse a elecciones, y que no está con ningún candidato. "No, no, no, no, no, no se me ocurriría en la vida. Yo le daría al que saliera el pésame, esto no hay quien lo arregle. Estoy lejos de querer que pongan a unos y quiten a otros. A mi todo eso me importa muy poco, aunque no te hace gracia que lo que has montado se lo hayan cargado ellos en dos años y medio. No he tenido ninguna intención de estar con la parte dura ni con la parte blanda de la asociación. Eso es absolutamente falso. Yo lo que quiero es que vuelva la cordura y las asambleas en las que los taxistas tengan libertad de expresión. Queremos que den la posibilidad de que la gente elija a sus representantes libremente. Se tendrá que quedar quien diga la inmensa mayoría. Punto".

Insiste en que en su mandato se hacían en una semana dos asambleas, "pero estos señores en los últimos tres años y medio han celebrado tres, menos en este periodo de crisis que llevan cinco en once días...parece que se han vuelto un poco más asamblearios".

Sobre las elecciones asegura que eran para septiembre, pero la directiva actual las quiere alargar hasta final de año.