Juan Espadas advierte de que habrá "un problema grave" si no hay presupuestos para Sevilla en seis meses

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha pedido al PP que "no bloquee" los presupuestos de 2019, mientras que alberga la esperanza de la "posibilidad de la abstención" en Cs, Participa Sevilla e IU, que "no han dicho que no aunque tampoco que sí".

Si no salen los nuevos presupuestos, la Administración local podría tener "un problema grave de aquí a junio", advierte el alcalde a preguntas de los periodistas, tras presentar el II Foro de Gobiernos Locales. Así, insiste en la necesidad de acelerar la toma de decisión del resto de grupos teniendo en cuenta que, si no hay nuevas cuentas, será necesario que en las próximas semanas se comiencen a hacer modificaciones presupuestarias de las cuentas de 2018 para poder afrontar los 30 millones de euros que supone la aplicación de las 35 horas en la plantilla municipal, además del abono de otros compromisos adquiridos con éstos y que en su momento tuvieron el respaldo del resto de formaciones. Esas modificaciones supondría detraer esos 30 millones de otras partidas, tal como señala.

Espadas recuerda que el PP es el que tiene "más responsabilidad" porque es quien tiene más concejales, tras exponer que la abstención de Cs, Participa e IU no serviría para sacar adelante las cuentas si el PP vota en contra, al tener un concejal más que el PSOE. Por ello, pide al portavoz popular, Beltrán Pérez, "no bloquear" las cuentas.

El primer edil está a la espera de que el resto de grupos le trasladen su posición definitiva al Ayuntamiento y señala que se le ha trasladado a la oposición el informe del interventor general, en el que se pone de manifiesto que es "imprescindible" aprobar las cuentas para poder asumir esos compromisos con la plantilla municipal. "Sólo eso ya sería suficiente razón para respaldar las cuentas, ya que esas medidas contaron con el respaldo de los grupos políticos", señala, recordando que si se prorrogan se perderán 74 millones en nuevas inversiones que no se podrán ejecutar y se reducirá el techo de gasto para 2020.

"La responsabilidad es de todos porque es del Pleno del Ayuntamiento al completo", incide, añadiendo que "lo más coherente" sería una abstención de los grupos que permitiera la tramitación de las nuevas cuentas.

Por ello, no ha pedido el voto positivo a los otros partidos siendo consciente de que quedan cuatro meses para las elecciones municipales, sin la abstención, a la par que apunta a un PP que "sigue a lo suyo, pendiente del calendario del Parlamento andaluz, del Palacio de San Telmo y de su presupuesto alternativo". "Que diga sí o no o, lo que es más coherente, que se abstenga porque, a juicio técnico, es imprescindible que haya cuentas", recalca.