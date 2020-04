Espadas apunta que "si hay la más mínima duda o peligro" la Feria no será en septiembre

La festividad de San Fernando será en la fecha reservada para la Feria después del verano. Sobre la celebración de la semana de farolillos, Juan Espadas señaló que "la última palabra la tiene la autoridad sanitaria", que aún no ha determinado "cómo será la recuperación de la normalidad" una vez finalice el estado de alarma y "si hay o no una actividad en la calle".

"Ahora mismo no tenemos toda la información y no podemos tomar decisiones precipitadas o a ciegas", comentó el primer edil socialista antes de apuntar que "tenemos tiempo suficiente" y aclarar que a la hora de afrontar la organización y celebración de la Feria en septiembre, "si hay la más mínima duda o peligro" en el ámbito sanitario, "el Ayuntamiento no promoverá" su celebración.

Los planes del gobierno municipal pasan por reunir a los grupos políticos a primeros de mayo para exponerles una "propuesta seria y rigurosa" sobre la celebración de la Feria por San Miguel en el caso de contar con todos los parabienes, para "analizarla técnica y económicamente", y que el Pleno adopte la decisión que corresponda.

En el debate plenario telemático, el popular Beltrán Pérez aseguró que Espadas sabe "que en septiembre no se va a celebrar la Feria. Usted está engañando a miles de ciudadanos, haciéndoles creer que va a haber una Feria en septiembre". A su entender, el gobierno socialista está induciendo a la ciudadanía a "planificaciones erróneas", algo que ha considerado "irresponsable".

El cambio de la festividad de San Fernando a la semana de septiembre reservada para la Feria fue aprobado con los votos a favor del PSOE y Cs, la abstención del PP y Adelante Sevilla, y el rechazo de Vox, que mostró su negativa en defensa de que sea de nuevo una jornada festiva local para "no perder la esencia". Su apuesta era que fuese el viernes antes o el lunes siguiente al 30 de mayo para que "no se mueva al albur de la Feria".