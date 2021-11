Casetas con el doble de potencia para instalar aire acondicionado

Fiestas Mayores lleva trabajando desde el pasado mes de mayo en la próxima Feria de Abril, que está previsto que se celebre del 1 al 7 de mayo. La organización cuenta con tres grandes contratos principales, además de otros más pequeños pero igualmente importantes. El primero es de la ornamentación eléctrica, que dispone de un presupuesto de 1,2 millones. El segundo es relativo a la construcción de las instalaciones modulares, con un coste de 1,1 millones. El último gran contrato es el que corresponde con las instalaciones tubulares, es decir, la portada o las estructuras de las casetas. Hay un ambicioso proyecto que arranca en 2022 y que permitirá a los caseteros contar con el doble de potencia para instalar aire acondicionado, entre otras mejoras. El proyecto para renovar las redes de media y baja tensión cuenta con una inversión en los próximos tres años que alcanzará los 2,9 millones, siendo la partida destinada en 2022 de 900.000 euros.

Las redes de media y baja tensión del recinto ferial datan de 1973, coincidiendo con la inauguración de la nueva ubicación de la Feria en el barrio de Los Remedios. Desde entonces, las necesidades eléctricas han aumentado cada año y el estado de los conductores ha decrecido del mismo modo. Los técnicos de Fiestas Mayores detallan que, al no encontrarse estas líneas bajo tubo, están sometidas a muchos tipos de fatiga. “El movimiento natural del terreno, la humedad por lluvia y retención del agua, las compactaciones de los paseos de albero cada año, el cloruro potásico que se aplica al albero contra el agua que se comporta como abrasivo para el aislante de los conductores, las altas intensidades que transportan y las múltiples reparaciones, empalmes y derivaciones con las que cuentan estos conductores, les ha ido afectando a lo largo de los años”.

Para el gobierno socialista, todo esto hace necesario la sustitución de gran parte de los conductores. La prueba está en la alta frecuencia de necesarias intervenciones de reparación al someter a estos conductores a pruebas de aislamiento antes del evento y, en ocasiones, a las reparaciones urgentes en el desarrollo de la celebración.

Los técnicos de Fiestas Mayores añaden que la infraestructura eléctrica del Real de la Feria, por su antigüedad, no permite la disponibilidad de un suministro trifásico a 380 voltios, sino a 220. Hasta no hace mucho, las tensiones que suministraban la energía de las casetas eran de 125, con lo que se consigue la tensión reglamentaria utilizando dos de las tres fases. Esto quiere decir que, aunque las redes estén bien dimensionadas en cuanto a secciones, resulta imprescindible sustituir la totalidad de las redes y los centros de transformación, puesto que no se dispone de conductor neutro por haber sido anulado y no conservado. Por lo que para convertir la instalación a 380 voltios y con ello aumentar la potencia disponible hasta casi duplicarla, habría que sustituir la totalidad de las redes y centros de transformación.

La instalación eléctrica es de 1973, coincidiendo con la mudanza del Real a Los Remedios

¿Qué se ha hecho en los últimos años? Entre las acciones desarrolladas durante el mandato de Juan Espadas se encuentran las sustituciones de la totalidad de las redes aéreas del parque de atracciones; del 50% de las cajas de suministro del parque de atracciones; de 29 postes de hormigón que sustentan las redes aéreas del parque de atracciones; del alumbrado público del parque de atracciones; de la totalidad de las redes subterráneas de baja tensión pertenecientes al transformador número 16; del 50% de las redes subterráneas de baja tensión pertenecientes al transformador número 14; del 30% de las redes subterráneas de baja tensión pertenecientes al transformador número 3; y del 40% de las redes subterráneas de baja tensión pertenecientes al transformador número 7. Estas inversiones han ascendido a un total de 700.000 euros. En 2017 fue necesario una intervención de urgencia para sustituir la red de media tensión que enlazan los centros de transformación 12, 17, 10 y 11, y que afectaba al suministro de una parte del parque de atracciones así como al recinto de caravanas donde se asientan las viviendas de los industriales feriantes. Estos trabajos tuvieron un importe cercano al millón de euros.

“Se trata de un proyecto muy ambicioso que ningún gobierno municipal ha abordado hasta ahora, ya que las redes de media y baja tensión del recinto ferial datan del año 1973 y desde entonces prácticamente no se ha llevado a cabo ninguna actuación de calibre para renovarlas. Es una inversión muy importante de cerca de tres millones de euros en tres años y supondrá que la Feria de Abril contará con sus redes eléctricas completamente renovadas y actualizadas”, comenta Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores.

Los trabajos a realizar a partir de 2022 durante un periodo de tres años son:

Media Tensión

La instalación está amortizada, por lo que es necesaria renovarla al tener 50 años de vida. Es preciso sustituir el cableado de media tensión por uno de 18/30Kv de aislamiento seco en sección de 240 milímetros en aluminio. Estará a una altura de 1,2 metros cubierta de hormigón de protección e instalando arquetas cada 40 metros. Se llevará a cabo también un nuevo centro de seccionamiento para distribuir la línea eléctrica que entra en la Feria en dos, a las cuales les daría energía la línea que sirve desde Tablada a Los Remedios. Estos trabajos durarán unos cuatro meses.

Centros de Transformación

Se sustituirán los actuales centros por cabinas prefabricadas con aislamiento de hexafloruro según el reglamento actual de media tensión, a la vez que se repararán los edificios que actualmente presentan daños y aperturas que permiten el paso de agua. Será necesario sustituir los cuadros de baja tensión ubicados en estos centros de transformación al estar ya descatalogados. Estos trabajos tienen una duración de cinco meses.

Red de baja tensión

Se trata de sustituir la tensión actual de 220/127 V por otra de 400/230 V. Las necesidades de seguridad que llevaron en su momento a usar la tensión actual ya han desaparecido. Además, usar una tensión de 400/230 V permite una descarga en intensidad de los circuitos existentes llevando estos a la mitad de la carga actual, dando mayor seguridad y flexibilidad a los actuales suministros. “Ciertos circuitos de baja tensión se han ido sustituyendo dado el mal estado que presentaban, por lo que habrá que revisarlos todos y plantear la sustitución de los mismos por centro de transformación bajo canalización, ya que dichos conductores se encuentran directamente enterrados y su desgaste a lo largo de los años es evidente”, comentan los técnicos para finalizar.