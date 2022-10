Fiestas de Halloween en Sevilla: los consejos de la Policía Local

La Policía Local de Sevilla pidió colaboración a la ciudadanía para detectar fiestas de Halloween ilegales y emitió un decálogo de consejos para todas aquellas personas que acudan a alguno de estos eventos en los próximos días. A través de su canal oficial de redes sociales, Emergencias Sevilla, la Policía solicitó a quien tenga conocimiento de alguna fiesta ilegal, que lo comunique a través del 092 o les envíe un mensaje directo por redes.

"Por unas fiestas seguras en Sevilla. Sin respeto no hay trato, ese es el truco, ¿ok?", dice la Policía, que pasa a enumerar una serie de consejos. El primero de ellos es localizar siempre la salida de emergencias, para poder saber en qué dirección ir en caso de que haya algún incidente.

Los agentes piden que se compren las entradas en puntos autorizados y a personas acreditadas. El consejo número tres consiste en informar a las personas del entorno sobre a qué fiesta va a asistir. Es decir, que siempre haya alguien, algún familiar o amigo, que sepa dónde puede estar la persona que acuda al evento.

En cuarto lugar, siempre es bueno llevar el teléfono móvil encendido y con batería. En el guardarropa, siempre se ha de exigir el ticket. A la hora de desplazarse, siempre es "más seguro y divertido" hacerlo en grupo.

En el número 7 del decálogo está no usar bengalas ni petardos en la fiesta. Le sigue que los menores de 18 años no consuman alcohol ni tabaco. Ante una emergencia, no se debe correr ni gritar y han de seguirse las indicaciones. El último consejo es seguir siempre fuentes oficiales y no propagar bulos.