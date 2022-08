Freno al 'boom' del viaje en caravana

La alta inflación, la subida del precio de los carburantes y la falta de stock por la crisis de los componentes que sufre el sector han frenado de golpe el boom que desde antes de la pandemia ya venía viviendo el turismo en caravana y que con la pandemia se intensificó. Esta situación se da no sólo en Sevilla, sino en toda Europa, donde muchos de los amantes de este tipo de viajes han dejado aparcadas sus casas móviles o se han desplazado a destinos más cercanos con el fin de ahorrar.

Desde Aseicar (Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning) ya se anunció en la primavera de este año la caída de ventas de autocaravanas y campers nuevas en un 24% respecto a 2021, pero desde principios de año ya mostró su preocupación por la crisis de los componentes. "En 2021 se matricularon 8.575 autocaravanas y campers, un 4,5% menos que en 2019. Una situación que ha disparado la compra de vehículos de segunda mano con más de 15.000 autocaravanas (11.450 en 2020) y 6.400 caravanas (4.700 en 2020)". Andalucía fue la segunda comunidad donde más autocaravanas se matricularon el pasado año con un 16,61%, lo que supuso un crecimiento cercano al 2%.

No poder asumir los gastos que conlleva poner en marcha estos vehículos no ha sido fácil para muchos que, durante los años 2020 y 2021, se animaron a iniciarse en esto del caravaning. "Llenar el depósito de la autocaravana supone más de 100 euros de lo que costaba antes, así que hemos decidido quedarnos cerca de Sevilla este año", cuenta Jesús González, sevillano que pernocta estos días junto a la playa de El Palmar (Cádiz). González es "caravanista de corazón". Comenzó con una furgoneta adaptada, continuó con una caravana para pasar, hace tres años, a una autocaravana. Un sueño cumplido que le ha permitido visitar la mayoría de los países europeos durante sus últimos diez años, pero "estas vacaciones no vamos a arriesgarnos, además del gasto en gasolina, se suma la posibilidad de que alguna pieza se estropee y ahí sí que no hay salida".

Falta de 'stock' de caravanas y de repuestos

Desde marzo lleva esperando una ventana para su caravana Rubén Ruiz, vecino de Salteras que desde pequeño ya practicaba con sus padres "este estilo de vida más libre". "Cuando me enteré de que alquilar la casa donde yo solía alojarme con mi familia en Zahara me costaba este año 2.700 euros 15 días, me animé a comprarme la caravana. Por 400 euros estamos en el camping de Conil diez días". Rubén se topó también este año con otro de los problemas más frecuentes del caravanista: "Quería una nueva pero no había stock. Fue en enero, y no me garantizaban que llegara antes de agosto, así que me compré una de segunda mano". Con este cambio de opinión ganó en tiempo y en dinero, "porque la caravana nueva costaba 26.000 euros y la que tengo me salió por 10.500; eso sí, se le rompió una ventana y desde marzo llevo esperando su recambio. Cuestan carísimas, unos 500-600 euros, y no hay".

El precio de mercado de estos vehículos se ha incrementado en los últimos tiempos entre un 20 y un 25%. "Si el año pasado se vendían autocaravanas por 60.000 euros, este año ya han subido a 75.000 y la previsión es que el año que viene asciendan hasta los 84.000", cuenta Alba Barroso, comercial de Autocaravanas Hidalgo, en Alcalá de Guadaíra. La empresa, con más de 20 años de experiencia en el sector, ve como se han adquirido menos vehículos porque también hay menos producción.

El negocio también se dedica al alquiler, una salida para quienes sólo quieren vivir la experiencia ocasionalmente o no tienen capacidad para mantenerlo durante todo el año. "Aquí tenemos clientes que vienen todos los años a reservarnos una. Desde 90 euros al día, puedes alquilar una autocaravana".

En Autocaravanas Alquiler Sevilla (Montequinto) han caído las reservas. Su flota se ha reservado al 80% a un precio medio de 120-135 euros por día. Ramón Vargas es el encargado que se arriesgó a abrir el negocio en plena pandemia. A las trabas ya nombradas, el empresario suma otra: "Hay mucha gente inexperta que las alquila con las roturas o desperfectos que eso ocasiona, y el problema es que no hay recambios. Este es un negocio que sale caro para el empresario".

Autocaravanas en los campings de Sevilla

En los campings de la Sierra Morena sevillana, destino habitual de los caravanistas, también han notado como se ha reducido la media de pernoctaciones. En el camping La Fundición (Cazalla de la Sierra) llevan un verano con plazas libres entre semana y lleno en los fines de semana. Mismo comportamiento en el camping del Batán de las Monjas (San Nicolás del Puerto). "Respecto a 2019, nos encontramos prácticamente igual de ocupación, pero en la época del covid siempre estábamos llenos", cuenta Sara Benítez, trabajadora del camping, que reconoce que "antes era más habitual la acampada pero cada vez está más de moda el venir con autocaravana, muchos de los que venían con tienda antes han terminado por comprarse una". El precio aquí de dos adultos con autocaravana es de 19 euros la noche.