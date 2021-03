El Macarena participa en un nuevo avance terapéutico contra la esclerosis múltiple

Especialistas y pacientes de la Unidad de Esclerosis Múltiple de referencia nacional (UEMAC) del Hospital Virgen Macarena, que atiende a pacientes procedentes de Andalucía e incluso de otras comunidades autónomas, han participado en el desarrollo de la primera terapia oral eficaz en el retraso de la progresión de la discapacidad en personas con esclerosis múltiple secundaria progresiva que la farmacéutica Novartis acaba de lanzar en Españas.

La autorización en nuestro país de siponimod, registrado con el nombre de Mayzent, supone todo un revulsivo terapéutico en el tratamiento de esta enfermedad y se convierte en la primera opción de terapia oral para los pacientes adultos con esclerosis múltiple secundaria progresiva activa que ha demostrado su eficacia en el retraso de la progresión de la discapacidad y del deterioro de la velocidad de procesamiento cognitivo y la reducción del número de brotes.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, crónica y neurodegenerativa que afecta a todas las esferas de la vida de los pacientes que la padecen. Se diagnostica principalmente en personas de entre 20 y 40 años, aunque hay enfermos de todas las edades, incluso niños, y evoluciona de forma diferente en cada paciente. Una de esas evoluciones puede ser la progresión hacia una esclerosis múltiple secundaria progresiva que sería una segunda fase de esta enfermedad y se caracteriza por aparecer, inicialmente, en forma de brotes, habitualmente acompañados de deterioro cognitivo y alteración de la marcha. Esta situación se dará, aproximadamente, en el 40% de los pacientes a los 10 años del diagnóstico si no se actúa con ningún fármaco, pero, hoy en día, gracias al uso de diversas terapias es posible retrasar esta progresión e incluso evitarla por completo.

El nuevo tratamiento, que se comercializará en los próximos meses, será financiado por el sistema nacional de salud y se dispensará únicamente en farmacia hospitalaria con indicación restringida a pacientes adultos con esclerosis múltiple secundaria progresiva activa definida por brotes o características de imagen típicas de actividad inflamatoria. Su posología consiste en la administración de un comprimido por vía oral, una vez al día, y será el neurólogo el que decida qué pacientes son candidatos a su prescripción.

La Unidad de Esclerosis Múltiple del Macarena, formada por un equipo multidisciplinar con neurólogos, enfermeras, neuropsicólogos, fisioterapeutas, personal de ensayos clínicos e investigación de laboratorio, y coordinada por la neuróloga Sara Eichau, ha sido uno de los 14 centros de referencia en hospitales españoles implicados en el estudio pormenorizado de este hito terapéutico, con presencia en más de una treintena de países. La participación del centro sevillano en los ensayos pivotales se ha desarrollado durante los últimos ocho años con resultados "muy eficaces", según destaca la doctora.

Para Eichau, el éxito de este nuevo fármaco es doble ya que, por un lado cubre una laguna terapéutica, ya hasta ahora, no existían tratamientos específicos para la esclerosis múltiple secundaria progresiva, pero además supone un arma muy importante para que los profesionales tengan mayor seguridad a la hora de diagnosticar esta progresión de la enfermedad. "Gracias a este avance nos vamos a sentir más seguros a la hora de hablar con los pacientes y familiares y explicarles en qué consiste su enfermedad una vez entra en esta fase más avanzada ya que ahora tenemos opciones terapéuticas para combatirla. La esclerosis múltiple secundaria progresiva es una patología que está infradiagnosticada porque no existe un consenso en su definición, pero, también, porque es muy difícil comunicar el diagnostico, ya que eso significa que los pacientes están empeorando y que la parte neurodegenerativa de la enfermedad está ganando terreno a la inflamatoria y, hasta ahora, no teníamos opciones terapéuticas", aclara.

En la esclerosis múltiple, el diagnóstico y tratamiento tempranos resultan fundamentales para adelantarse a la progresión, ayudando a los pacientes a mantener la estabilidad y la independencia durante más tiempo. En este plano, el papel del cuidador es fundamental, pero también la atención de la persona que sufre la enfermedad a la hora de identificar los cambios físicos y cognitivos que provoca. Los pacientes que desarrollan una esclerosis múltiple secundaria progresiva se caracterizan por una mayor afectación en su vida diaria, mayores tasas de desempleo y un mayor riesgo de hospitalización.