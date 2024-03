Investigadores sevillanos demuestran que tomar los antihipertensivos por la noche reduce el riesgo de infarto

Un estudio capitaneado por el investigador sevillano y médico de familia en el centro de salud e Osuna, Francisco Villalba, y la enfermera Ana Belén Romero, ha mostrado los beneficios del tratamiento antihipertensivo al acostarse como el esquema terapéutico de elección en determinados tipos de pacientes con hipertensión arterial, acabando así con la controversia sobre el día o la noche como mejor momento para la mayor eficacia de estos fármacos. Unas conclusiones que han sido recogidas en el artículo de revisión Ambulatory Blood Pressure Monitoring and its Importance in the Management of Diabetic Patients publicado en la revista prestigiosa revista internacional Journal of Hypertension and Health Impacts.

"Los pacientes diabéticos suelen presentar una mayor rigidez arterial y un patrón anómalo de valores de presión arterial nocturno evidenciables por MAPA (Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial) por lo que el tratamiento antihipertensivo al acostarse debe ser el esquema terapéutico de elección en pacientes con diabetes", afirma el doctor Villalba. "En diabéticos la MAPA debería incluirse en la rutina clínica habitual como método para confirmar el diagnostico de hipertensión arterial, determinar el patrón nictameral de presión arterial de estos pacientes y facilitar así su control mediante la cronoterapia", añade la enfermera Ana Belén Romero.

La hipertensión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a uno cada cinco adultos y es la causa de 9,4 millones de muertes cada año en el mundo. En España se calcula que casi el 43% de la población adulta es hipertensa, y que el 37,4 está sin diagnosticar. Los antihipertensivos son medicamentos utilizados para disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes con hipertensión arterial controlando la presión arterial hasta niveles adecuados. La hipertensión arterial es una enfermedad de la pared arterial de los vasos sanguíneos.

"Ha sido muy gratificante ver publicado este trabajo a nivel internacional, donde justificamos la administración vespertina de la medicación antihipertensiva y nos alegra especialmente, pues hacemos ver a nuestros médicos residentes y alumnos de grados universitarios que con esfuerzo, trabajo y constancia se puede alcanzar reconocimiento internacional independientemente de donde trabajes y de los medios con los que cuentas", afirman esta pareja de sanitarios que además ejercen labores docentes.