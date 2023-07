Izquierda Unida, denunciada por tener la bandera LGTBI en su caseta en la Velá de Santa Ana

La Velá de Santa Ana ha comenzado con una denuncia a la caseta que Izquierda Unida tiene en la calle Betis. Sobre las diez de la noche unos agentes de la Policía Local, "enviados por la Delegación de Seguridad", según Ismael Sánchez, levantaron una denuncia por "Infringir la Ordenanza Municipal de la Velá de Triana al tener instalada en la cubierta de la caseta perfectamente visible desde el exterior y el interior la bandera republicana, otra del colectivo LGTBI+, otra de Ernesto Guevara, así como carteles electorales de Sumar".

En cualquier caso, la ordenanza municipal, lo que prohíbe en su artículo 19 son "colgaduras de cualquier tipo que partan desde la trasera de la caseta hacia el río cubriendo parte de la zapata. En concreto, estarán prohibidas las banderas, cualquiera que sea el tamaño o contenido, lonas, toallas, etc.".

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha recordado que las banderas motivo de la denuncia estaban en el interior de la caseta. "Nos ha sorprendido especialmente que esté recogida en el acta la presencia de la bandera del Arco Iris porque aunque en otras ocasiones ha habido polémicas por la bandera republicana, la del colectivo nunca había tenido ningún problema", explicó Sánchez.

El concejal ha emitido un vídeo en las redes sociales donde recuerda que "estamos en 2023" para a continuación comentar que "parece que estamos en los 60 porque el Ayuntamiento, ahora en manos del PP ha denunciado a Izquierda Unida por tener en su caseta la bandera Arco Iris". Ismael Sánchez ha recordado que Sevilla es una ciudad "plural y diversa donde cabemos todos, todas y todes" y ha hecho un llamamiento al colectivo para que "muestre su orgullo en la caseta de Izquierda Unida de la Velá".

Ismael Sánchez ha querido dejar claro que los policías que acudieron estaban haciendo su trabajo y que no se plantea convocar ningún tipo de movilización ni protesta "porque la Velá es una fiesta muy importante y no debe verse boicoteada", pero no descarta denunciar al Ayuntamiento por lo que considera "una muestra más del pacto oculto entre PP y Vox para que Sanz pueda gobernar en minoría".

Respuesta del Ayuntamiento

Por otro lado, el Ayuntamiento ha asegurado que el PP "no ha denunciado nada" y que se trata de "un error de un policía que se ha equivocado en la interpretación de la ordenanza". Asimismo ha recordado que la bandera LGTBI aún está en el balcón del Centro Cívico de Las Columnas.

Propaganda electoral

En cuanto a la denuncia por los dos carteles de Sumar, el concejal de Izquierda Unida ha recordado que lo que se prohíbe es colocar propaganda en la jornada de reflexión, "una jornada que aún no había empezado cuando llegó la policía a la caseta. Estos carteles estaban colocados desde antes. Si fuera así, habría que retirar toda la cartelería de los partidos en las calles el mismo sábado por la mañana. Además, si vas a las casetas del resto de los partidos políticos en la Velá, puedes ver cuadros de Feijóo y Juanma Moreno o en la de Vox, donde está la bandera de España y Abascal".

A pesar de la denuncia, la bandera Arco Iris seguirá en la Velá porque "consideramos que es un modo de que todos los miembros del colectivo sepan que esta caseta es un punto libre de transfobia y homofobia del mismo modo que en la Feria de Abril tenemos el Punto Violeta".