Jaime Román: "Vamos a trabajar por y para todos los farmacéuticos de Sevilla"

Jaime Román, farmacéutico de San Julián, quiere dejar huella en la profesión en Sevilla. Acaba de ganar las elecciones a la presidencia del Colegio profesional de la provincia imponiéndose por 889 votos frente a 879 a la candidatura continuista, que lideraba Juan Pedro Vaquero. Dice que "no es tiempo de vencedores ni vencidos", sino de trabajar "por todos y para todos". "Aquí no hay vencedores ni vencidos ya. "Eso hay que cerrarlo y empezar a trabajar"

Se muestra prudente en sus primeros pasos como líder de los farmacéuticos sevillanos, pero con ganas de mostrar con hechos la "savia nueva" en la forma de dirigir el Colegio. Recalca que esta nueva etapa va ser sobre todo plural, participativa e integradora.

- Sucede en el cargo a Manuel Pérez, que ha estado en el cargo 23 años. ¿Es un reto añadido no?

Para mí, tras una noche muy intensa, que será difícil de olvidar, la de ayer es una victoria humilde. Es una victoria que nos reconoce frente a un poder establecido, algo que es muy difícil, y es una llamada para que nos pongamos a trabajar desde ya. Ese es mi verdadero reto. Trabajar para y por por todos los farmacéuticos sevillanos. Eso es para mí el resumen de todo. Y decir que lo conseguido es un hito. No existen tantas candidaturas alternativas en nuestro mundo colegial y en otras instituciones que logran imponerse.

- ¿Qué es lo primero que va a hacer?

- Como me han aconsejado y ya tenía yo pensado con todo mi equipo es organizar la toma de posesión. Es como la finalización del proceso y la apertura de la nueva etapa. Es algo que tengo que consensuar con el actual presidente, con el que ya estuve hablando ayer, y elegir una fecha no muy lejana para hacer ese trasvase de poderes. Eso será lo primero. Para todo lo demás vamos a esperar.

- El lema de su campaña era 'La Renovación es ahora', con lo que queda claro que su afán principal es la renovación.

- El lema era muy sencillo, pero muy claro. Es un lema que es respetuoso en su base y que mira hacia el futuro. Tiene que ser ahora porque es cuando confluyen muchas circunstancias. Yo creo que la Atención Primaria está en un momento de oportunidades para jugar nuevos roles. Y eso confluye con el que hecho de que nos presentábamos a esta institución un grupo de farmacéuticos del día a día, con experiencia en el trabajo con pacientes, y con muchas ganas de llegar a una institución para ponernos a trabajar al servicio de la profesión.

- ¿Qué plazos se marca?

- Me gustaría llevar en los primeros cien días algunos de los compromisos que llevábamos en el decálogo electoral. Algunos de ellos conllevan cambios de estatuto, pero por lo menos llevarlo a la asamblea con su propuesta firme y estudio jurídico. La limitación de mandatos, la supresión de algunos indicadores de cuotas que se cargan a las oficinas de farmacia, la disminución de algunas de las cuotas... Son algunos de los puntos que me gustaría que se materializaran en los primeros cien días. Y, después, evidentemente empezar a arrancar con los primeros proyectos profesionales liderados por las distintas vocalías. En definitiva, me gustaría que en los primeros cien días se notara ya un cambio de cómo es esa savia nueva en la forma de dirigir el Colegio.