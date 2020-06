Jorge Marichal: "Creo que va a ser un buen verano turístico para Sevilla y Andalucía"

Formación, protocolo, seguridad y rutina. Son algunas de las claves que deben trabajar los hoteles y alojamientos españoles para dar seguridad a los turistas que quieran visitar el país durante este verano. Así lo ha expresado Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), durante un foro digital organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla. En este encuentro, Marichal ha dejado claro que el destino España está muy preparado para recibir a los visitantes, aunque todo dependerá de la conectividad aérea y de la ayuda que se le pueda prestar a los grandes turoperadores, que son los responsables del 60% de los turistas que llegan a España.

Marichal ha asegurado que el verano, turísticamente hablando, no está ni mucho menos perdido. Utilizando un símil futbolístico, ha indicado que "el balón está en el campo y todavía se puede jugar el partido". Una de la claves para la recuperación será la capacidad de generar un valor añadido a las experiencias y, sobre todo, dar confianza para que las personas decidan viajar: "Nuestras encuestas nos dicen que el miedo no va unido al destino o la estancia en un hotel. Los turistas nos conocen y se fían de nosotros. El problema está en las reticencias a usar los medios de transporte. Es ahí donde tenemos que trabajar de manera internacional. Hay que invertir en tecnología para tener una capacidad de respuesta rápida. La gente va a confiar en nuestro destino conforme haya seguridad en el transporte. En este sentido, creo que podemos sacar ventaja porque nuestro sistema sanitario es robusto y el sector hotelero está muy bien preparado. El verano estará condicionado por la crisis sanitaria, pero no está perdido".

El máximo representante de CEHAT, que está en permanente contacto con el Gobierno para analizar las medidas que se ponen sobre la mesa y aportar ideas, considera que la reactivación del sector puede ser más rápida de lo que se piensa, aún consciente de que puede haber rebrotes y recaídas, pero insiste en que hay una gran capacidad de respuesta. Por ello, augura que el verano puede ser bueno en un destino tan consolidado como Sevilla y en el conjunto de Andalucía: "Creo que va a ser un buen verano. Hay posibilidades de sacar réditos en la segunda parte del verano. El emisor español va a quedarse aquí". En el caso de las islas estará más condicionado por la recuperación de la conectividad aérea y que los turistas se sientan seguros para viajar.

Marichal ha explicado que el sector turístico está acostumbrado a enfrentarse a situaciones complicadas tras las que se ha tenido que reinventar. Además, ha insistido en que ahora la crisis es coyuntural, no estructural, y que se han tomado buenas decisiones para afrontar el futuro con garantías: "Si sabemos jugar bien nuestras cartas vamos a funcionar mejor que antes".

En este sentido, cree que hay que seguir avanzando más con las medidas puestas en marcha. En primer lugar, reclama ampliar los ERTE: "La clave está en la flexibilidad. Ahora mismo el impacto en el empleo es nulo. Es evidente que algún efecto en el futuro sí tendrá, pero dependerá de la valentía de los empresarios, y para ello es necesaria también la flexibilidad del Gobierno con los ERTE".

La vuelta a la actividad, ha insistido, dependerá mucho de la conectividad aérea, pero también de la tesorería de la empresas, por ello, más que los créditos del ICO; pide que haya periodos de carencia para el pago de las hipotecas y una ampliación de la línea de avales para la turoperación que supone el 60% del negocio.

Marichal ha restado importancia a que otros destinos europeos hayan anunciado su vuelta a la actividad antes que España, confiando en la fortaleza y atractivo del destino español, aunque ha lamentado que se hayan lanzado mensajes equívocos como las cuarentenas al llegar al país: "Una cosa son los viajeros y otra el turista. Eso había que dejarlo claro".

Finalmente, Marichal insistió en que el verano todavía puede dar alegrías al sector, tan importante para la economía del país, por ello insistió en la necesidad de trabajar en factores externos, como la conectividad aérea y la turoperación.