Manuel Cornax: "Sevilla parte de una situación privilegiada para la recuperación del turismo"

Los hoteles de Sevilla ya se preparan para el día de su apertura. Aunque son conscientes de que serán de los últimos establecimientos en abrir sus puertas de nuevo, recalcan la importancia de hacerlo, puesto que de manera directa o indirecta suponen hasta el 30% de la economía de la ciudad. El presidente de la patronal hotelera de la ciudad pone de manifiesto la fortaleza de la ciudad como destino y destaca que con las acciones necesarias no debe producirse una pérdida ni de empleos ni de establecimientos significativas.

–¿En qué escenario se encuentra el sector actualmente?

Todos los hoteles están cerrados, salvo cinco que están a disposición del personal de emergencias y esencial, como recoge el decreto de cierre. Hemos perdido dos eventos tan importantes como la Semana Santa y la Feria, que pueden suponer entre el 20% y el 30% de la facturación total del año. Eso ya es irrecuperable. Estamos a la espera de poder restablecer nuestra actividad, aunque probablemente seremos de los últimos en hacerlo.

–¿Cómo serán esas reaperturas? ¿Cuál es el plazo razonable y seguro?

–Hoy (por ayer) se celebra una primera reunión del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) para elaborar el protocolo que se seguirá para las reaperturas. Ahí se fijarán las condiciones de seguridad que se deben dar para la apertura de los establecimientos. Los protocolos que garantizarán la seguridad. Si la expansión del virus sigue evolucionando como lo está haciendo ahora mismo, un supuesto es que se puedan abrir los hoteles durante algún momento del mes de junio, siempre incorporando todas estas medidas. Otra cosa es que todos los hoteles se vayan a abrir a la vez o en su totalidad.

–¿Hay que despedirse del turista extranjero durante este año, al menos?

–Eso dependerá de cómo sean las desescaladas en otros países, la apertura de las fronteras, los vuelos... En Sevilla, el turismo extranjero supone el 60%. El 40% es nacional, y dentro de este, se sitúa a la cabeza el andaluz. Hay que recuperar primero ese turismo interior. Luego el de Madrid y Barcelona, aunque eso tardará más. En cuanto al tema de los vuelos, hay que ver cómo van recuperándose. Cuando llegue el desconfinamiento, las compañías se empezarán a poner de nuevo en marcha con las medidas oportunas. Cuando los vuelos vayan siendo rentables se irán ampliando y a partir de ahí se ampliando más.

–El sector necesitará de importantes ayudas para poner en marcha todas las medidas necesaria y abrir con garantías...

–Primero tenemos que determinar cómo tienen que ser los requisitos sanitarios para poder abrir de nuevo con seguridad. Habrá que hacer campañas de promoción para posicionarnos como un destino seguro para los viajeros. Tenemos que dar esa tranquilidad. Hemos solicitado ya la puesta en marcha de ayudas y subvenciones que permitan la implantación de importantes medidas, como la instalación de mamparas, la desinfección con ozono... habrá que replantearse muchas cosas y todo requiere su tiempo. También tengo que decir, como opinión personal, que todos los hoteles no abrirán a la vez ni al 100% de su capacidad. Muchos abrirán una planta y cuando tengan más carga, irán ampliando, así se puede ir retomando la actividad. Pero es una decisión que corresponde a cada empresa. También dependemos de la apertura de los monumentos y de que la ciudad vuelva a la normalidad. No se trata sólo de abrir los hoteles. Entran en juego otros factores.

"Hemos la Semana Santa y la Feria, que pueden suponer entre el 20% y el 30% de la facturación total del año. Eso ya es irrecuperable"

–¿Qué pasará con las reservas que hay para los próximos meses?

–Las reservas que había para la Semana Santa y la Feria se han devuelto al no poder dar el servicio. En cuanto a las prevista para el verano, al no haber una demanda tan alta como en estas dos fiestas se dejan con cancelación libre.

–¿Afectará la crisis del coronavirus a los precios?

–Los precios los fija la oferta y la demanda. Lógicamente afectará, pero son decisiones particulares de cada empresa.

–¿Y al empleo?

–Ahora afecta al 100%. Todo depende de que los hoteles vayan entrando en carga y se vayan ocupando. Entonces se irá llamando a los trabajadores que están afectados actualmente por un ERTE.

–¿Asistiremos al cierre de algunos establecimientos?

–No sabemos cuál es la situación financiera o económica de cada empresa. Todo dependerá de la capacidad de aguante y de las ayudas que se reciban. Ahora mismo todo el mundo quiere abrir. Si los emisores responden no creo que haya muchas empresas que desaparezcan. Si disponemos de ayudas y de financiación no habrá un cierre masivo. Si no hay financiación y no podemos prolongar los ERTE, no se podrá salir bien.

"No hay nada que nos haga pensar que el turismo no se va a recuperar a medio plazo"

–¿Se verán afectadas todas las aperturas de hoteles que hay previstas en Sevilla para los próximos meses?

–Mi opinión personal es que cuando ya se tiene un proyecto lanzado y en marcha no tiene mucho sentido abandonarlo. No hay nada que nos haga pensar que el turismo no se va a recuperar a medio plazo. Creo que hay que seguir construyendo esos hoteles y para cuando se terminen dentro de cuatro o seis meses o un año, estará todo superado o en línea de recuperación evidente.

–¿Cuáles son los retos a los que se deberá enfrentar el destino Sevilla?

–Sevilla ha llegado a la crisis del coronavirus en un estado muy bueno, con una marca muy fuerte. Eso no se pierde. Sí se ha podido perder la confianza en viajar. Hay que transmitir que somos un destino seguro, que hemos tomado todas las medidas necesarias. Hay que hacer campañas de promoción para transmitir la imagen de Sevilla como ciudad segura. Hay que gastar dinero volviendo a los mercados porque el resto de destinos van a hacer lo mismo. La situación será difícil, pero Sevilla parte de una situación privilegiada. Hay que tomar la medidas para que no se vuelva a repetir.

"En términos globales el turismo supone el 30% o el 35% de la economía Sevilla, por eso es tan importante que volvamos a funcionar lo antes posible"

–¿Qué incidencia tendrá la recuperación del turismo en Sevilla es clave para que lo demás funcione?

–Que el turismo vuelva a estar en auge supone que otros muchos sectores se recuperen. No sólo hablamos del empleo directo e indirecto, también del inducido, en el que se puede incluir el comercio o los taxis. Suponemos el 17% o el 18% de la economía directa de la ciudad y en términos globales el 30% o el 35%, por eso es tan importante que el sector vuelva a funcionar lo antes posible.