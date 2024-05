El PP andaluz niega el pacto con Vox para entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha negado este lunes "con total contundencia" que haya un diálogo o un acuerdo con Vox para entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, que lidera el popular José Luis Sanz, al tiempo que ha descartado "absolutamente" que se vaya a producir un acuerdo con dicha formación una vez pasadas las elecciones europeas del día 9 de junio.

Repullo ha declarado que "ya se ha desmentido públicamente desde el PP de Andalucía y también lo ha hecho el alcalde y el equipo de gobierno del Consistorio", de modo que "no hay acuerdo, ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica, ni el secretario general, ni tampoco el equipo de concejales del Ayuntamiento de Sevilla han abierto ningún tipo de negociación, ni de diálogo en nada", ha subrayado, para enfatizar que "ni existe ningún texto, ni nada que se pueda corresponder con lo publicado".

Al respecto, Repullo ha afirmado que "el PP en Sevilla, desde el equipo de concejales y el alcalde, cumplen con su obligación, trabajar por tener la mejor ciudad posible, para que los sevillanos tengan los mejores servicios públicos y hacer que disfrutemos todos, tanto los sevillanos, como los que no lo somos, de la mejor ciudad posible con ese equipo y con ese trabajo", de forma que a eso es a "lo que está centrado el alcalde y los concejales".

El número dos del PP regional ha asegurado "con toda la contundencia del mundo, no existe ningún tipo de acuerdo, ni de negociación, y, por tanto, estamos trabajando desde la absoluta responsabilidad en beneficio de los intereses de los sevillanos y a eso es a lo que se dedica el alcalde y el equipo de concejales del PP".

Juan Bueno: "No hay ningún pacto ni gobierno cerrado "

"No hay pacto, no hay negociación y no hay ningún acuerdo cerrado para que Vox entre en el Gobierno municipal. Así de contundente ha sido Juan Bueno, portavoz del grupo popular y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla sobre la entrada de concejales de Vox en el Ayuntamiento. Es más, Bueno añadió que la intención "desde que comenzamos nuestra andadura en el gobierno de la ciudad de Sevilla ha sido tender la mano siempre, sin siglas, límites o líneas rojas, para hablar de los problemas que tiene la ciudad".

Para Bueno, las verdaderas negociaciones que están llevando a cabo desde el consistorio "es apoyar las cosas sin ningún tinte político". En cuanto a los presupuestos, recordó que para que existan presupuestos es necesario el apoyo o abstención de Vox y del PSOE. "Hay muchas conversaciones sobre este tema y todos los asuntos que tienen que ver con la ciudad. En ningún caso, negociando gobiernos", insistió.

El portavoz del PP municipal ha asegurado que no hay pacto, negociaciones de Gobierno, "ningún pacto ni gobierno cerrado de coalición con Vox".

Del mismo modo, Juan Bueno, recordó que el gobierno municipal "está empeñado en que las cosas salgan adelante con los votos que tenemos en el pleno". De este modo, explicó que están gobernando con presupuestos prorrogados y "estamos dispuestos en hablar hasta la saciedad con todos los grupos para que salga adelante nuestro proyecto político para la ciudad. Nunca hemos roto comunicación con el PSOE ni con ningún otro grupo a los que permanentemente tendemos vías de comunicación".

Vox lo afirma

Sin embargo, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha confirmado que "hay conversaciones, que se les pueden llamar negociaciones" para entrar en el gobierno local, y que estas "van por buen camino". Así lo ha manifestado Peláez a los medios de comunicación tras la información publicada este lunes por Diario de Sevilla sobre un pacto acordado entre ambas formaciones para que Vox entre en el gobierno local tras las elecciones europeas del 9 de junio. En este sentido, la portavoz de Vox ha querido dejar claro que en Vox "ningún proceso electoral va a condicionar ninguna negociación en ciernes, ni en Sevilla ni en ningún territorio de España. No vamos a consentir eso".