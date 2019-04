La línea roja sobre Vox en el Ayuntamiento de Sevilla: "Me llevaré un profundo chasco si entra en el Consistorio"

"No me equivoqué cuando cuando decidí gobernar solo con once concejales", dice el alcalde Juan Espadas con contundencia. Y convencido de que en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo el PSOE conseguirá más escaños en la próxima Corporación Municipal, reta a los demás partidos a que si quieren apoyar a la "lista más votada" lo hagan sin planteamientos que "signifiquen que la inmensa mayoría de los sevillanos no se sientan representados".

Esa es una línea roja, como es la que marca también con respecto a Vox. "No sé que piensa hacer este partido de extrema derecha en Sevilla, ni cuáles son sus propuestas. ¿Las tienen? Porque no se ha visto ni oído ni una sola. A estas alturas, por no tener, no tienen ni cara, ni candidatura. No creo que eso sea para que los ciudadanos confíen en ellos".

-¿Cuánto hay de Juan Espadas y cuánto del PSOE en su lista para el 26 M?

-He intentado hacer una lista con el 50% de compañeros del actual gobierno porque hay indicios de que se puede aumentar el número de concejales, así que es lógico y coherente mantener a los compañeros con una estimación alta. Pero también tiene que haber una renovación.

–¿Personas de su confianza como Antonio Muñoz o Juan Carlos Cabrera, tendrán cargos de responsabilidad si vuelve a ser alcalde?

–Los que siguen del mandato anterior tendrán responsabilidades importantes, aunque no necesariamente las mismas. No doy ningún nombre por respeto al resto.

–¿Cómo creer que afectará al Ayuntamiento la entrada de algún concejal de Vox?

–Veremos qué dicen los ciudadanos. Son libres. Yo me remito a las propuestas que ese partido de extrema derecha ha hecho en el Parlamento. Si eso es lo que quieren los sevillanos para su ciudad, pues yo me llevaré un profundo chasco, pero hay que respetar la decisión de los ciudadanos.