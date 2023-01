Julián Conejo-Mir: "Los dermatólogos llevamos viendo casos de tiña desde siempre"

Una llamada a la calma. Así se ha pronunciado el prestigioso dermatólogo sevillano Julián Conejo-Mir tras la explosión de informaciones difundidas en los últimos días sobre al brote de tiña que asola a todo el país y que tiene su origen en las peluquerías. "Los dermatólogos llevamos viendo casos de tiña en las consultas desde siempre", recalca el especialista del Hospital Virgen del Rocío. "Que ha habido un brote, no cabe duda, pero no es algo de hace dos semanas para acá, yo me he tirado durante toda la pandemia viendo casos de tiña en el cuello y otras zonas que antes no los veía", apostilla.

El doctor explica que la tiña es una enfermedad contagiosa que, en realidad, es bastante común. "Hay distintos tipos: la del cuerpo y de la cabeza, que es de la que se está hablando ahora. Esta última tiene dos formas. Una no inflamatoria, que se presenta con rojez, picor, eritema en la zona, descamación y una forma circular; y otra inflamatoria, que además causa hinchazón y supuración", razona. La forma de contagiarse es "por contacto directo, es decir, piel contra piel o mediante el uso de utensilios infectados como toallas, peines, rasuradoras...", aclara. Es una micosis, es decir, la producen hongos llamados dermatofitos, cuyo sustrato es la capa más superficial de la piel. Es decir, se alimentan de ella. Estos hongos pueden ser antropofílicos, lo cual significa que su hábitat es el ser humano.

¿Por qué en las peluquerías?

El dermatólogo explica que se debe a "las modas" de "los tipos de pelados". "Antes cuando se iba a la barbería el cuello se rasuraba un poco, pero siempre se dejaba pelo. Ahora, por las modas, lo habitual es que los chavales se rasuren hasta por encima de las orejas y arriba se quede una especie de islote de pelo. Queda una parte prácticamente cortada a ras del cuero cabelludo y eso hace haya que estar repelando continuamente y así aumenta la posibilidad de extender este tipo de infecciones", destaca.

Tiñas de las peluquerías. Aparecen mucho en las noticias estos días, pero llevamos viéndolas desde hace meses. Tanto por el tipo de pelado de moda como por la falta de higiene en las rasuradoras. De todo tipo: no inflamatorias y tipo kerion!! @DermaHUVRocio pic.twitter.com/pGFYVZjiy9 — Julián Conejo-Mir (@julianconejomir) January 20, 2023

Julián Conejo-Mir defiende, por su parte, al gremio de las peluquerías y sus normas y protocolos de higiene. "Es evidente que alguien lo ha contagiado pero no podemos echar la culpa del 1% a lo que hace bien el 99%", razona. "Sucede un poco como ha ocurrido ya en otras ocasiones cuando también se vincularon infecciones en la piel por los tatuajes o por la depilación láser. Estos ejemplos ponen de manifiesto que la tiña es algo que en Medicina diagnosticamos de forma usual. El componente común de todos esos brotes es que la piel se traumatiza y al hacerle heridas, el hongo se mete en la piel y es cuando produce la infección", agrega.

De fácil tratamiento

Para tratar estas infecciones, dependiendo del tipo, hay dos vías. La del cuerpo, que es susceptible de tratarse más con tratamiento tópico, como una crema o una pomada en función de la zona en la que aparezca y, por otra parte, y en el caso que nos ocupa, la tiña de la cabeza que es susceptible de tratamientos antifúngicos orales. "Es un tratamiento fácil, por vía oral, que responde al cien por cien si se hace bien", explica el facultativo, aunque destaca que, en el caso de las tiñas inflamatoria, que es cuando el hongo penetra por pelo y puede destruir al folículo y dejar una alopecia para toda la vida si no se trata a tiempo. "Es un tipo de micosis que precisa de una actuación rápida porque tiene el problema que te puede dejar una calva para toda la vida", apostilla. De ahí la recomendación de este especialista de acudir al dermatólogo siempre que se observen granitos o rojeces en la zona rasurada del cuero cabelludo.

Sobre el perfil del paciente, Conejo-Mir afirma que "siempre es el mismo": de 15 a 22 años, aproximadamente, según su experiencia en consulta. "Son aquellos que se hacen ese tipo de pelado muy rasurado por la zona por encima de las orejas y la zona occipital", apostilla.

La Consejería de Salud y Consumo, por su parte, advirtió la semana pasada haber iniciado un estudio para determinar el número de casos de estas infecciones que puede haber habido en Andalucía tras el brote a fin de poder aplicar medidas preventivas. Igualmente, desde la Consejería se ha dejado claro que no es un enfermedad de declaración obligatoria por lo que el estudio que está realizando la Dirección General de Salud Pública no cuenta con una inspección directa en peluquerías, que son los espacios donde se están dando esto casos.