Un equipo sevillano de la élite del fútbol sala nacional busca un pabellón donde entrenarse

Ha transcurrido ya casi un cuarto del siglo XXI y Sevilla, anclada todavía en la herencia que dejó la Expo’92 y poco más, sigue sufriendo un déficit de infraestructuras impropio de una ciudad que es la cuarta más poblada de España (por ahora). Las instalaciones deportivas no son una excepción. La última queja proviene del CD Marqués de Nervión, un club de fútbol sala que desde este año tiene un acuerdo de filialidad con el Betis Futsal. Su equipo juvenil masculino, de hecho, ha pasado a ser el primer equipo juvenil de la entidad verdiblanca, viste sus colores y se ha estrenado esta temporada en la División de Honor (DH), máxima categoría nacional, pero he aquí que, a pesar de ese salto, no tiene un pabellón fijo donde entrenarse. Y esa es su protesta.

“No tengo instalaciones para entrenar, lo hacemos en los huecos que nos dejan semanalmente”, apunta José Miguel Marín, presidente y director técnico del Marqués de Nervión, que lleva desde finales de julio en busca de una solución para el juvenil DH y el sénior femenino. Para eso contactó con la nueva delegada de Cultura y Deporte, Minerva Salas, que también es la delegada del distrito Nervión. “No me da ninguna solución. En tres semanas nos han aplazado tres reuniones. Le he mandado correos, le he escrito por Whatsapp... pero nada”, lamenta.

Una parte de la problemática tenía que ver con la resta de horas del pabellón de Amate que el Ayuntamiento aplicó al Betis Futsal debido a la presencia del Baloncesto Sevilla Femenino en la Liga Femenina 2, tercera categoría nacional. “El Betis Futsal ha decidido irse a Amate [la pasada campaña se entrenaba y jugaba en San Pablo], pero aun así le quitaron horas para dárselas al Baloncesto Sevilla Femenino. Además, para compensar que el Betis Basket se entrena en San Pablo, el Ayuntamiento quitó horas al Betis Futsal y se las dio al CB Sevilla Femenino en Amate”, explica Marín.

El pasado 5 de octubre hubo un cambio de contexto que en teoría debería haber mejorado el horizonte para el Marqués de Nervión: el Instituto Municipal de Deportes (IMD) acordó que el CB Sevilla jugaría sus partidos y se entrenaría en el pabellón de San Pablo a partir de ahora. Eso hizo que el club de baloncesto dejase los martes libres en Amate (donde se sigue ejercitando los jueves). El Ayuntamiento, entonces, ofreció los martes al filial sénior del Betis Futsal, que dijo no. Pero el IMD, en vez de reasignar ese turno al DH juvenil, se lo ha entregado a un equipo de voleibol, el CV Rochelambert. La razón es que registró su petición del polideportivo antes de que lo hiciera el Marqués de Nervión, según han explicado a Marín. "No han tenido en cuenta la categoría en la que competimos unos y otros ni que el voleibol puede entrenarse en un tercio de pista y hay otros pabellones con ese espacio disponible", reflexiona.

El deseo del club sevillano es entrenarse en la pista cubierta de Amate, donde se pueden realizar sesiones físicas y donde, además, “se entrenaba el Betis Futsal juvenil el año pasado”, recuerda el director técnico. Lo que pide Marín, para ser concretos, son “tres días a la semana” porque “es lo mínimo que debe ejercitarse un equipo de categoría nacional”. Por poner un ejemplo, en esta última semana el equipo trabajó el martes en la pista exterior de Amate (al aire libre), el miércoles en el pabellón de Rochelambert (”a costa de sacar de allí a otro equipo del club”) y el viernes, por fin, en el de Amate. “El lunes entramos en una sala para una sesión de vídeo y la pista de dentro estuvo vacía desde las ocho a las diez y media de la noche”, destaca Marín. “Cada viernes nos avisan de las horas libres que quedan en Amate para la semana siguiente”, revela.

En lo que respecta a la competición oficial, los juveniles han jugado sus dos primeros partidos como locales en Rochelambert. Han ganado ambos. “Entendemos la problemática de instalaciones, pero no que no se nos atienda ni que no se nos concedan las horas de pabellón que tenía el Betis Futsal DH, que son las que podemos solicitar de verdad porque ya estaban concedidas”, insiste Marín, cuya pelea es antigua: “Llevamos así desde 2013, presentamos en el distrito más de 3.000 firmas para pedir una instalación en Nervión pero no hay ninguna. Y desde entonces seguimos igual”.

Entre los patios de dos colegios y los pabellones

El CD Marqués de Nervión, fundado en 2011, es la entidad con más licencias federativas de fútbol sala en la provincia de Sevilla y la que más equipos inscribe en los Juegos Municipales del IMD. Tiene más de una veintena de conjuntos de todas las categorías y reúne a unos 350 jugadores y jugadoras (desde niños de tres años a séniors). La mayoría suele entrenarse al aire libre en el patio del colegio Cruz del Campo, donde tiene su sede oficial, “porque no hay instalaciones en Nervión”, critica Marín. “Como no damos abasto con el colegio, también alquilamos una pista en el Juan Nepomuceno Rojas, un colegio de monjas, a 20 euros la hora”, informa el director técnico. En Amate abonan 12,75 euros por una hora y media y 38,50 euros por partido. Como es una entidad social, al menos disfruta de una bonificación del 50% en los precios de instalaciones públicas.

En cuanto a los partidos de competición, los que no juegan en el patio del colegio se reparten entre los pabellones de Rochelambert, el Polígono Sur o Amate. Toda una diáspora.