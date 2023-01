"Hay que denunciar las desapariciones cuanto antes, lo de que tienen que pasar 24 horas es un bulo"

Laura Canca Mancera es la coordinadora de SOS Desaparecidos en Sevilla. Lleva unas semanas en el cargo, después de que esta organización dedicada a la difusión de imágenes e información sobre personas en paradero desconocido decidiera descentralizar su labor en Andalucía y trabajar de forma más local. De esta forma se garantiza una mayor difusión, algo clave para encontrar rápidamente a la mayoría de los desaparecidos.

"El trabajo que hacemos es de difusión. Cuando nos llega una noticia de una desaparición, la recibe primero el coordinador en Andalucía y luego la deriva a las provincias. Nos ponemos en contacto con la familia, pedimos autorización para difundir, hacemos un cartel con la información que podemos obtener, detalles como la ropa que llevaba o la última vez que lo vieron, y ya se difunde a todos los medios que podemos", explica esta joven, que es voluntaria de Protección Civil y se encarga principalmente de la parte sanitaria y social.

Fue precisamente en esta confluencia entre SOS Desaparecidos y Protección Civil donde surgió la "opción de coordinarnos distintas unidades de Protección Civil e ir haciendo distintos grupos para difundir desapariciones y las imágenes, para que todos estuviéramos informados, pues los cuerpos de seguridad tienen sus propias redes y foros, y nosotros no".

La asociación lleva tiempo trabajando con grupos de Telegram. Actualmente tienen uno con más de 200 contactos sólo de Protección Civil. Ahora están también en Facebook, Instagram y Twitter. "En Sevilla hay un grupo muy mixto. Tenemos como colaboradores a varios policías locales (el propio coordinador de SOS Desaparecidos en Andalucía, David Guzmán, es un policía local de Sevilla) y también hay sanitarios".

Canca insiste en la necesidad de difundir las noticias en tiempo récord. Para ello, las familias tienen que denunciar lo antes posible. "Es fundamental denunciar en las primeras horas. Hay una especie de bulo extendido y las familias creen que no pueden denunciar hasta que no pasen 24 horas o 48 horas. Es falso, y cuanto más tiempo pase es peor. No sé si antiguamente era así o es algo que hemos adquirido de las películas, pero no es real. Se puede denunciar en cualquier momento".

Y lo expone con casos reales. "En diciembre tuvimos una denuncia de una muchacha cuyos familiares esperaron 48 horas para denunciar. En el momento en que nos llegó la denuncia, difundimos y apareció en menos de 24 horas. Muchas veces se trata de desapariciones voluntarias, que aparecen cuando ven su foto en todas partes y saben que se les está buscando".

En Sevilla capital desaparecen al año unas 20 personas, mientras que en la provincia esa cifra se eleva a entre 50 y 60. En las zonas urbanas la mayoría de los que se ausentan suelen ser enfermos o personas que están en residencias y se marchan. Muchas veces se requiere una localización urgente, porque suelen estar en algún tratamiento y lo más normal es que no lleven encima su medicación.

Un caso así fue el ocurrido el año pasado en Alcalá de Guadaíra, donde apareció muerto una persona de 71 años que padecía alzheimer. Aquel suceso provocó una denuncia muy dura del presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, que acusó al responsable local de Protección Civil de frenar la búsqueda del hombre. El Ayuntamiento alcalareño respondió alegando que no se impidió la búsqueda, sino que se aplicaron los protocolos establecidos.

Son muy pocos los menores de edad que desaparecen en Sevilla. Esto es algo más propio de otras provincias. "Aquí son temas muy puntuales, algunos con conflictos familiares graves que desaparecen de manera voluntaria".

La mayoría de los desaparecidos en Sevilla aparecen al poco tiempo. Los responsables de SOS Desaparecidos piden una mayor implicación de las administraciones a la hora de difundir sus alertas, pues éstas tienen una capacidad de llegar a muchas personas, que otros no tienen. "La administración se puede involucrar mucho más".

Entre los casos históricos hay algunos muy antiguos. El que más años lleva en las bases de datos de desaparecidos es el de una mujer de 36 años, Ana Franco Salguero, una vecina del Polígono Norte que desapareció el 6 de diciembre de 1997. Su madre, Cándida Salguero, pasó años acudiendo a los medios de comunicación para hacer llamamientos sobre el caso. Insistía una y otra vez en que su hija no podía haberse ido de forma voluntaria, porque tenía una niña pequeña a la que nunca abandonaría. Más de 25 años después, no se ha hallado ninguna pista sobre su paradero. Hoy tendría 62 años.

Muchos de los casos que se repiten en la provincia de Sevilla son de ancianos desorientados que se pierden y no saben regresar a sus casas. Sobre todo en estos días de frío es fundamental dar con ellos antes de que caiga la noche. Para ello SOS Desaparecidos está realizando un trabajo de prevención y formación con las personas mayores.

"Les explicamos qué deben hacer en caso de sentirse desorientados. Dependiendo de su situación familiar y de si tienen cierta experiencia con los teléfonos móviles, se puede trabajar con ellos en esta idea. Hay una aplicación que permite mandar una alerta si una persona está perdida. Muchas veces ellos mismos no lo saben y estamos trabajando con ellos para que lo apliquen", concluye Canca.