Sanz, sobre la Ley de Capitalidad: "No voy a crear la polémica porque llegan las municipales"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado, en relación sobre la Ley de Capitalidad que reclama el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para la cuarta capital de España, que ésta "se usa cada vez que vienen elecciones municipales". "No voy a contribuir para crear la polémica porque llegan unas elecciones. Cada que vez que llegan, alguien se inventa que hablemos de la Ley de Capitalidad. No voy a entrar en ese trapo", ha apostillado.

Así se ha pronunciado Sanz en el turno de preguntas en un desayuno informativo celebrado en la Fundación Cajasol, en el que ha sido presentado por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. Para el consejero, Sevilla necesita un "gobierno comprometido". En este sentido, ha recordado el desbloqueo por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno de proyectos como el de las Atarazanas, el Metro, el Hospital Militar -"orgullo de los sevillanos y uno de los mejores de Europa"- y la Ciudad de la Justicia, entre otros.

"Lo importante es que, en estos momentos, Sevilla tiene el gobierno que más se ha comprometido y más ha invertido en la ciudad", ha subrayado Sanz, que ha asegurado que "no me posiciono" sobre la petición del alcalde Muñoz porque "inmediatamente sacan la conclusión de si estamos a favor o en contra". "Se podrá discutir -ha abundado- si falta un poco más o un poco menos, pero no ha habido un gobierno tan comprometido como el de Juanma Moreno con Sevilla. No seré yo quien contribuya a los intereses de la confrontación".