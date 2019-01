Una manifestación por Marta del Castillo pide este sábado la repetición del juicio

Dos días después del décimo aniversario del asesinato de Marta del Castillo, perpetrado el 24 de enero de 2009, Sevilla acoge este sábado una manifestación a favor de la repetición del juicio, en el que Miguel Carcaño fue condenado como autor a 20 años de prisión y quedaron absueltos el resto de acusados (Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel; su novia, María García, y Samuel Benítez, amigo del condenado). Por su parte, el quinto implicado, Francisco Javier García Marín, el Cuco, fue sentenciado por el juez de Menores a tres años de internamiento por encubrir el crimen.

Diez años después de los hechos, y sin ninguna pista aún sobre la localización real del cadáver de la joven, que contaba entonces 17 años, la familia de Marta del Castillo ha intensificado durante estas últimas semanas sus peticiones sobre la solución definitiva del caso, que en opinión del abuelo de la asesinada, José Antonio Casanueva, pasa irremisiblemente por la repetición del juicio.

Casanueva, que compareció el pasado día 18 en la sede de la asociación de vecinos Turdetania para presentar la manifestación de este sábado, no ha dejado de hacer hincapié en las diferencias de los relatos de los hechos contemplados tanto en la sentencia de la Audiencia de Sevilla, la que condenó a Carcaño, como en la del juzgado de Menores, la que acabó con los tres años de internamiento del Cuco en un centro de menores.

"Me creo más el del juez de Menores, que tuvo en cuenta a los dos testigos que ven a Carcaño con la silla de ruedas de la madre. Según esta versión, habrían sacado el cuerpo de mi nieta del piso de León XIII entre la una y la una y media de la madrugada", dijo ese día, cuando reveló también que su yerno y padre de la menor, Antonio del Castillo, llegó a ofrecer a Miguel Carcaño una compensación económica si revelaba el paradero real de sus restos. "Respondió que no le compensaba. Y yo me planteo: si no le compensaba, es que hay alguien que le está dando más que nosotros, ¿no?", aventuraba Casanueva.

El abuelo de Marta del Castillo llegaba incluso a hablar de "mala praxis" en referencia al hecho de que la sentencia de la Audiencia de Sevilla difiriera de la del Juzgados de Menores no sólo ya en la hora de extracción del cadáver del piso de León XIII, que rebajaba a entre las diez y las diez y media de la noche, sino también en el número de sujetos implicados en la misma: uno para el Juzgado de Menores, tres para la Audiencia. A todo ello sumaba además que mientras el juzgado tomaba en cuenta el testimonio de dos testigos, la Audiencia no lo contemplaba.

Éstos y otros motivos son los que ha llevado a la familia a convocar la manifestación en exigencia de un nuevo juicio, para el que piden, además, "un jurado popular, no uno profesional".

La marcha, que se realizará bajo el lema Marta, la Justicia te ha olvidado pero España no, partirá a las 12:00 desde los Jardines de Murillo y concluirá en la Plaza de San Francisco. Se espera que a la misma acudan familiares de víctimas de casos similares procedentes de todo el país, entre ellas la madre de Sandra Palo y el padre de Diana Quer.