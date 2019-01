"A Miguel Carcaño le ofrecimos dinero, pero dijo que no le compensaba"

"A Miguel Carcaño le ofreció mi yerno dinero para que dijera dónde estaba el cuerpo de mi nieta, pero respondió que no le compensaba. Y yo me planteo: si no le compensaba, es que hay alguien que le está dando más que nosotros, ¿no?". El abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, ha hecho esta revelación en en una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en la sede de la asociación de vecinos Turdetania, en el barrio de Tartessos de Sevilla, donde reside la familia

El próximo jueves 24 de enero se cumplen diez años de la desaparición y asesinato de la joven de 17 años, sin que se haya encontrado ninguna pista que ayude a localizar el cadáver. La familia está preparando varios actos para los dos próximos fines de semana, con los que pedirán la repetición del juicio de su caso.

El primero de ellos será una caravana de coches clásicos, que partirá este sábado 19 de la avenida Alcalde Manuel del Valle a las once de la mañana y dará dos vueltas por la Ronda Histórica de Sevilla. El día 20 volverá a haber otra marcha de coches, aunque más minoritaria, por distintos barrios de la ciudad. Con estas dos protestas se preparará el terreno para la manifestación del próximo sábado 26 de enero, que partirá de los Jardines de Murillo y terminará en la Plaza de San Francisco.

Casanueva ha insistido en su petición de repetir el juicio, porque entiende que ha existido una "mala praxis". Se basa en que hay dos sentencias distintas (la del juzgado de Menores y la de la Audiencia de Sevilla) con un relato de los hechos completamente diferente.

"Me creo más la del juez de Menores, que tuvo en cuenta a los dos testigos que ven a Carcaño con la silla de ruedas de la madre. Según esta versión, habrían sacado el cuerpo de mi nieta del piso de León XIII entre la una y la una y media de la madrugada", ha dicho, en referencia a la condena a Francisco Javier García Marín, el Cuco, a tres años en un centro por un delito de encubrimiento.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla, la que condenó a Miguel Carcaño a 21 años y medio de prisión pero absolvió al resto de acusados mayores de edad, "no tiene en cuenta a estos dos testigos y sitúa la salida del cuerpo entre las diez y las diez y media sin que haya ningún dato que corrobore ese horario y se inventa que hubo una tercera persona que ayudó al asesino y al Cuco a hacer desaparecer el cadáver".

El abuelo de Marta del Castillo lamentó los errores del principio de la investigación, claves para que nunca se haya encontrado el cuerpo. "En el momento en que avisamos a la Policía, mi nieta estaba dentro del piso de León XIII. No hubiera hecho falta entrar. Con que se hubiera plantado un coche en la puerta, los hubieran cogido in fraganti. No investigaron nada hasta las siete de la tarde del día siguiente. Ya era tarde. Después, sí he de admitir que la Policía ha hecho un buen trabajo buscando a mi nieta".

José Antonio Casanueva cree que hay alguna mano negra o poderosa detrás de la investigación de la muerte de Marta del Castillo y del proceso judicial. "A todos los detenidos los enviaron a prisión, menos a una". Se refiere a María García Mendaro, novia del hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado. "Luego nos enteramos de que era una persona cuya madre se dedica a la política y que tiene un tío juez", ha explicado el abuelo, que ha citado a la juez Mercedes Alaya: "Llevaba razón cuando dijo eso de que hay dos Justicias, una para el pueblo y otra para los poderosos".

"Creemos que la Justicia ha sido parcial con los acusados de nuestro caso", ha insistido el abuelo. "Creemos que el asunto debe ser enjuiciado de nuevo y por un jurado popular, no por uno profesional", ha añadido, para criticar a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, "a la que se conoce popularmente como el Kremlin, no sé por qué motivo".

La familia también lucha por la no derogación de la prisión permanente revisable y por el cumplimiento íntegro de las penas. "Vemos asesinos que son condenados a mil años de cárcel, ¿pero quién dura mil años? Y además, si luego se queda se cumplen como mucho 20. Yo creo que por mi edad no estaré cuando el asesino de mi nieta salga de la cárcel, pero para la familia va a ser duro verlo en la calle".

Casanueva ha admitido que tiene momentos de "bajón" y "con ganas de tirar la toalla", pero que se encuentra muy arropado por su familia y sus vecinos. "Yo nunca pierdo la esperanza de encontrar los restos de mi nieta. Hasta que Dios me lleve lucharé por ello". También ha explicado que este momento, cuando está a punto de cumplirse el décimo aniversario del crimen, supone un momento de depresión para la familia. "Mi yerno y mi hija lo están pasando muy mal", ha dicho, excusando a Antonio del Castillo y Eva Casanueva de su presencia en la rueda de prensa.