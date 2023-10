Concentración contra la instalación de unas duchas para indigentes en el centro de Sevilla

Un grupo de vecinos del centro de Sevilla ha convocado una concentración contra la instalación de unas duchas para personas sin hogar, que la Orden de Malta está llevando a cabo en la calle Pizarro. La manifestación está prevista para el próximo martes 24 de octubre a las siete de la tarde en la plaza San Juan de Acre y la calle Guadalquivir. "Protesta vecinal, defiende tu barrio, seguridad, limpieza, barrio saturado. No a las duchas en la calle Pizarro, ¡Basta ya! Ven, te necesitamos, defiende la convivencia", dice el cartel elaborado por los residentes.

Éstos se quejan de la saturación de centros asistenciales en toda la zona, pues hay ya un comedor en la calle Mendigorría, un centro médico en Torneo y un economato social en Narciso Bonaplata. Los vecinos se quejan de las numerosas peleas en los alrededores del comedor de la calle Mendigorría, regentado precisamente por la Orden de Malta, que da de comer a 300 personas cada día. La instalación de tres duchas, una lavadora y una secadora para personas sin hogar en un local de la calle Pizarro ha terminado de indignar a los vecinos de la zona, que han pedido personarse en el expediente de Urbanismo y han presentado también una denuncia ante este organismo.

Sin embargo, tanto la Orden de Malta como el propio Ayuntamiento de Sevilla aseguraron a este periódico que la obra cuenta con toda la documentación en regla. A pesar de ello, varias asociaciones de vecinos de la zona consideran que la actividad de las duchas es "inadmisible" dada la saturación de servicios sociales. Los residentes añaden que esto traerá una mayor conflictividad, con un incremento de los robos y la inseguridad en la zona.

Los vecinos han empezado una recogida de firmas antes de la concentración vecinal y lamentan que el Ayuntamiento de Sevilla facilite este tipo de instalaciones y permisos a organizaciones que "no cuidan la seguridad y limpieza del entorno y no cuentan con personal cualificado". En la carta remitida a los residentes de la zona, se explica que el pasado 31 de agosto, "la Fundación Orden de Malta solicitó a la comunidad de Pizarro, 7 permiso para realizar obras para modificar arquetas y conectar desagües, necesidades varias específicas para poner duchas y lavadoras". Esta petición fue denegada por el presidente, pero las obras comenzaron el 4 de septiembre, por lo que la comunidad denunció los trabajos.

El lunes 11 de septiembre se reanudó la obra con la presentación de una declaración responsable por parte de la arquitecta. Los vecinos apuntan varias razones para oponerse al proyecto. En primer lugar dicen que genera inseguridad, pues sufren "robos continuos en coches, móviles y bicicletas". En segundo, destacan el incremento de la "suciedad debido a las personas que asisten diariamente al comedor de Mendigorría, llenando todos los aledaños de basura y comida". Dicen los vecinos que la "plaza de los Vendedores de prensa y el parque de San Juan de Acre son un estercolero".

Creen además que no es el espacio apropiado para albergar dichas instalaciones, pues "sin ropero ni vestuarios sufriremos colas interminables durante todo el día, con gente en la calle como ya ocurre en Mendigorría, provocando altercados y situaciones desagradables". Añaden que el local es de uso comercial y no de ONG, y además hay un colegio a 50 metros, "los niños pasan diariamente". Los residentes insisten en que "lo único que están provocando es hacer esa zona más insegura, menos habitable y amigable, dificultando a todo nuestro entorno el vivir tranquilo y en paz". "Entendemos que no es el espacio adecuado para la demanda que manejarán", apuntan.