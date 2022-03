Manifestación en Nervión contra la desaparición de 230 árboles por la ampliación del tranvía

Este miércoles por la tarde se ha celebrado, desde las 18:00, la manifestación por las avenidas Luis de Morales y San Francisco Javier contra la ampliación del tranvía a Nervión y a Santa Justa por la desaparición de árboles que implica.

Un total de 21 entidades y cinco partidos políticos respaldaron la protesta por los efectos que tendrá la obra completa: la desaparición de 230 árboles de la mediana de San Francisco Javier y Luis de Morales, según los cálculos de la Plataforma Salva tus árboles Sevilla, que convoca la protesta.

Las decenas de manifestantes han portado pancartas con los lemas "No a la tala", "No a este tranvía" "No al capricho caro e insostenible" del Ayuntamiento.