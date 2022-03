La manifestación de este miércoles contra el tranvía logra el apoyo de cinco partidos

La manifestación convocada para este miércoles a las 18.00 en Luis de Morales y San Francisco Javier contra la ampliación del tranvía a Nervión, en una primera fase, y a Santa Justa en una segunda, ha sumado definitivamente más apoyos. Concretamente son 21 las entidades y cinco partidos políticos los que respaldan la protesta por los efectos que tendrá la obra completa: la desaparición de 230 árboles de la mediana de San Francisco Javier y Luis de Morales, según los cálculos de la Plataforma Salva tus árboles Sevilla, que convoca la manifestación.

Los partidos políticos son Izquierda Unida - Sevilla Ciudad, Los Verdes, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma), Podemos Sevilla y Verdes EQUO.

Estas son las 21 entidades ciudadanas que, hasta la fecha, han expresado su apoyo a la manifestación:- Asociación Amigos de la Cornisa Este- Asociación Amigos del Parque Amate- Asociación Casa del Pumarejo- Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa)- Asociación para la Movilidad Personal Ecológica en Sevilla (Ampes)- Asociación Ni Un Árbol Menos- Asociación Parque Vivo del Guadaira- Asociación Plantamos Vida- Asociación Torre Natura- Asociación Vecinal del Casco Norte, “La Revuelta”- Asociación Vecinos Ecologistas “41011. Parque de los Príncipes"- Colectivo La Algaba + Verde- Colectivo Tranvía verde- Colectivo Vecinal Pulmón Verde- Colectivo Utrera Sostenible- Ecologistas en Acción - Ciudad de Sevilla- Ecourbe, Asociación para la conservación del medio ambiente urbano- Grupo de Cajas Nido de Sevilla- Grupo Local de SOM Energía- Red Sevilla por el Clima- Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) – Grupo Local de Sevilla

Con la obra de ampliación del tranvía ya adjudicada, la marcha empezará a las 18:00 junto al Corte Inglés de Nervión, y recorrerá las avenidas Luis de Morales y San Francisco Javier, cuyos árboles son los más afectados por la obra, sobre todo los de la mediana.

"Confiamos en que el acto discurra con la deseada normalidad, y esperamos que la afluencia estéa la altura de un arboricidio, que, de ejecutarse, sería el mayor en Sevilla de los que tenemos constancia por una actuación urbanística; y eso que esta penosa “serie histórica” es bien larga...", señala la Plataforma Salva Tus Árboles Sevilla (PlaSTAS).

La de este miércoles es la segunda manifestación contra este proyecto, tras la del 24 de junio de 2020(en aquella ocasión impulsada por el colectivo Tranvía Verde). Y viene a sumarse a otras muchas acciones ciudadanas en estos últimos años: los escritos dirigidos a los responsables municipales, de la Administración central del Estado y hasta de la Unión Europea, que financia buena parte de la obra; las alegaciones al planeamiento urbanístico y a los proyectos constructivos; los comunicados de prensa; las preguntas ante el Ayuntamiento en Pleno; los acicates a los partidos de la oposición; los artículos en nuestras redes sociales y el martilleo en las del Ayuntamiento; las acciones creativas y simbólicas sobre los propios árboles amenazados.

La plataforma reconoce que esta lista de acciones reinvidicativas "si bien forzó a que el Ayuntamiento sacara ese otro proyecto complementario y maquillador del “corredor verde”, todavía no ha conseguido que la prolongación del tranvía se replantee para que no se tale semejante cantidad de árboles. Y ello no obstantehaber alternativas y siendo el arbolado tan necesario en avenidas tan grandes, transitadas y ahumadas, y en una ciudad tan soleada como Sevilla; que lo será más por el cambio climático".

La entidad lamenta que "los motivos para oponerse a este proyecto sobran" y añade que ha faltado por parte de los responsables municipales "una respuesta mínimamente razonada y exigible a unos gestores públicos a los que pagamos" todos.