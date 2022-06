El PP denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla está privatizando servicios de limpieza

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha denunciado este lunes que "el desastre de gestión en la limpieza" ha llevado al Gobierno socialista a privatizar servicios. De la Rosa ha explicado que el pasado viernes el gobierno municipal del PSOE anunció la incorporación de un servicio externo para la limpieza de manchas incrustadas en el pavimento. Unos trabajos que tendrán un coste de 423.742 euros y que, en teoría, comenzarán en el último trimestre del año. Además, a comienzos de junio sacaron a licitación un contrato por valor de 278.367 euros para el servicio de limpieza de contenedores. Un contrato para limpiar los contenedores solo dos veces al año, cuando lo normal son 14 lavados al año (una vez al mes normalmente y 2 veces en verano).

“Estamos hablando de dos servicios básicos de limpieza que el gobierno municipal socialista ha decidido externalizar. Una vez más el Ayuntamiento reconoce que Sevilla está sucia”, ha detallado el portavoz popular. Ha añadido que “una vez más su dirección no sabe cómo solucionarlo y recurre a un tercero, pese a reivindicar el gobierno municipal del PSOE que Lipasam será una empresa 100% pública y que no se privatizarán los servicios. El PSOE engaña a los sevillanos y a los trabajadores, a los que les falta el respeto”, ha reiterado de la Rosa.

“Una vez más, el servicio más grande de España, la empresa pública de limpieza más grande de España, no recurre a sus profesionales para solucionarlo. Una vez más su dirección demuestra no poseer los conocimientos para limpiar las calles de Sevilla. Una vez más siguen dejando los meses pasar mientras nuestras calles están llenas de mugre y cuánto más tiempo dejen pasar más suciedad incrustada habrá”, ha manifestado el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. Ha añadido que “una vez más ponen en evidencia que Lipasam no cuenta con la maquinaria suficiente y adecuada para limpiar nuestra calles”, y se ha preguntado ¿Por qué? ¿Por qué no se ha invertido lo suficiente en estos siete años de mandato? ¿Por qué el gobierno municipal no se ha preocupado antes?

De la Rosa ha explicado que “la externalización de servicios de limpieza comienza a ser una práctica recurrente. El gobierno municipal del PSOE, en vez de dotarse de medios, aprovechar el conocimiento y la profesionalidad de los mandos de la empresa, que conocen cada calle de la ciudad y sus necesidades, parchea, tirando de un tercero. Parchea privatizando servicios básicos de limpieza, en lugar de cambiar la gestión y contar con los profesionales”. Ha destacado que “es un desprestigio para la empresa pública, un desastre de gestión y una prueba más del desprecio que la dirección de Lipasam demuestra hacia sus profesionales”.

"La mala gestión del gobierno municipal del PSOE lleva a que se realicen este tipo de contratos. Ahora hay que gastar más de 700.000 euros en unos servicios especiales para hacer lo que no se ha hecho en estos siete años de gobierno socialista. Estamos hablando de dos mandatos perdidos”.

De la Rosa ha recordado que la delegada de limpieza decía el pasado jueves en el Pleno: "Trabajamos para que la ciudad esté más limpia y dialogamos con los vecinos y cuando detectamos un problema pues inmediatamente lo planificamos y actuamos de forma inmediata. Y, cuando le enseñamos fotos de la ciudad sucia. Decía que: Son fotos concretas, y que no era problema de limpieza sino de incivismo".

“El gobierno municipal del PSOE no solo falta el respeto a la oposición sino que toma el pelo a los sevillanos, ya que ni planifican los servicios, ni trabajan con inmediatez ni se limpian las calles como se debe. La realidad es que Sevilla está más sucia. La realidad es que la suciedad y la mugre está provocando un grave problema de insalubridad en toda la ciudad y el único responsable es el alcalde socialista Muñoz, que en vez de contar con los magníficos profesionales que hay en Lipasam y gestionar la empresa con eficacia y eficiencia, prefiere externalizar servicios”, ha reiterado el portavoz del Grupo Popular.

“Unos servicios que, por cierto, califican como prueba piloto y que, está previsto que comiencen en el último trimestre del año. La ciudad no está para más pruebas pilotos lo que hay es que gestionar bien los recursos, planificar los servicios diarios de limpieza, contar con los magníficos profesionales, dotar a la empresa de los medios necesarios y actuar con inmediatez”, ha declarado de la Rosa. Ha apuntado que “todos los planes de choque y pruebas pilotos de limpieza que el PSOE ha puesto en marcha en estos siete años han sido un auténtico fracaso, solo hay que darse un paseo por los barrios y ver cómo están nuestras calles”.

De la Rosa ha concluido que “está muy bien que el gobierno municipal del PSOE muestre interés ahora, después de 7 años, por la limpieza de la ciudad, algo que, por cierto, podría haber hecho antes, pero, lo que no se puede es mantener al margen a los profesionales de Lipasam”. El portavoz popular se ha preguntado ¿para qué están los 1.500 trabajadores de Lipasam? ¿Para qué está la empresa pública de limpieza? ¿Por qué en estos siete años no se han realizado las inversiones necesarias? No queremos ni pensar que el alcalde socialista Muñoz esté dejando morir la empresa, ya que está externalizando servicios que se podrían hacer con medios propios si se hubieran hecho las inversiones adecuadas y se gestionara con eficiencia los recursos”.

El portavoz del Grupo Popular ha recalcado que “Sevilla está paralizada, la nueva delegación de limpieza que creó en enero no funciona, el gobierno está paralizado, y no podemos seguir esperando y ver cómo este gobierno pierde el tiempo”.