Patrimonio no autoriza la instalación de un azulejo de María Auxiliadora en la Puerta de Jerez

Una negativa al no existir una vinculación "nítida" ni "contrastada". La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado desfavorablemente sobre la instalación en la Puerta de Jerez de un panel cerámico dedicado a conmemorar la coronación de María Auxiliadora. La archicofradía pretendía recordar, en este año que celebra su 125 aniversario fundacional, este hecho histórico acontecido en esta plaza en el año 1954, pero este organismo dependiente de la delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla no lo considera adecuado no justificado.

Para recordar el acontecimiento, la Archicofradía de María Auxiliadora había solicitado la instalación de un panel cerámico en el número 2 de la Puerta de Jerez, conocido como "Edificio de la Equitativa". Este inmueble se encuentra situado dentro del Sector 6, denominado Real Alcázar, del Conjunto Histórico de Sevilla, el cual cuenta con Plan Especial de Protección aprobado provisionalmente el 1 de junio de 2012. Además, está afectado por los entornos del Real Alcázar, la Muralla islámica y la Capilla de Santa María de Jesús, requiriendo el proyecto la autorización de la delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico.

Tras analizar la documentación presentada, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en su reunión del 24 de marzo, acordó por unanimidad de sus miembros informar desfavorablemente sobre la instalación del panel cerámico en la esquina de la fachada oeste del inmueble número 2 de la Puerta Jerez. En la resolución explica que que el sitio propuesto "no es apropiado por estar muy cercano a los edificios incluidos en la lista de Patrimonio Mundial, en el entorno de otros BIC y en un local con un uso comercial".

La Comisión de Patrimonio considera que "tampoco está justificada su ubicación por motivos históricos ni sociológicos de manera suficiente y sólida". Señala que actualmente en la ubicación propuesta hay un rótulo de la "Puerta de Jerez" y estaría situado en la fachada de lo que actualmente es una cafetería, es decir, "sin vinculación nítida y contrastada con la imagen o advocación que se quiere celebrar y conmemorar".

Tercera coronación celebrada en Sevilla

La Archicofradía de María Auxiliadora, radicada en su basílica del colegio de los Salesianos de la Trinidad, se encuentra este año celebrando el 125 aniversario fundacional. Uno de los hitos de esta importante celebración iba a ser la instalación de un retablo cerámico de la venerada imagen en un lugar muy simbólico para la corporación: la Puerta de Jerez, donde fue coronada canónicamente en 1954.

La imagen de María Auxiliadora de la Trinidad goza de una tremenda devoción, como demuestra que su templo fue declarado basílica menor el 29 de mayo de 2008 por el papa Benedicto XVI, convirtiéndose en la primera basílica de España dedicada a María Auxiliadora, y el tercer templo sevillano al que la Santa Sede concedió esta dignidad, tras la Basílica de la Macarena y la del Gran Poder.

Por todo este fervor que despierta la imagen desde prácticamente su llegada a la ciudad, el Vaticano concedió la coronación canónica en 1954, siendo la tercera imagen de la ciudad en protagonizar este hecho, tras la Virgen de los Reyes y la Virgen de la Antigua. El cardenal Segura le imponía la presea el 13 de mayo de aquel año en la Puerta de Jerez (entonces Plaza de Calvo Sotelo) , siendo la primera coronación celebrada al aire libre y sobre su paso procesional.