Patrimonio recela del proyecto de reforma del auditorio de la Cartuja

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico recela del ambicioso proyecto presentado por TCM para reformar el auditorio de la Cartuja, cubrirlo y prepararlo acústicamente para la música y dotarlo de otros servicios, como un hotel con zona de ocio y comercio. La empresa concesionaria del recinto municipal y promotora de este Palacio de la Música, que es como se llama el proyecto que fue avanzado por Diario de Sevilla, ha presentado una consulta para saber si sería posible la adaptación del edificio a los usos previstos. La intención de TCM es aprovechar los casi 9.000 metros cuadrados disponibles aún en una parcela donde sólo están edificados unos 19.000. La obra permitiría aumentar el aforo del recinto hasta 16.000 butacas, el doble, y añadir una cubierta retractil.

La aprobación por parte de Patrimonio es un paso indispensable para poder iniciar posteriormente la tramitación en el Ayuntamiento. En su dictamen, emitido el pasado 30 de septiembre, la ponencia técnica de la Comisión de Patrimonio ha solicitado documentación complementaria para saber cómo afectaría esta transformación a los bienes patromoniales más próximos y al conjunto de la ciudad.

Estudio de viabilidad urbanística de cubierta, reforma, ampliación y hotel en el Auditorio Rocío Jurado es el nombre del expediente analizado por Patrimonio y la conclusión fue la siguiente: “Esta Ponencia Técnica, entiende que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico debería solicitar la presentación de documentación complementaria en la que se exprese la incidencia que la propuesta de actuación tsobre el Auditorio Rocío Jurado, tiene sobre el Conjunto Histórico de Sevilla, en especial sobre todo el borde de la calle Torneo y Paseo de Juan Carlos I, sobre la lámina de agua del río, sobre los jardines y sobre las huertas y jardines del Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas”.

Patrimonio advierte que dentro de los problemas planteados por la empresa concesionaria, no aparece la incidencia de la propuesta, no sólo en el patrimonio histórico en el que “indudablemente” está inmerso, si no en la propia ciudad. La propuesta plantea la introducción de un nuevo “hito urbano” y cómo afecta al edificio ya existente, pero no informa cómo lo hace sobe la propia ciudad y su imagen. “Decisiones tan importantes como la ampliación de las gradas o la altura del hotel o incluso su propia ubicación no están razonadas o parecen sólo basadas en la supuesta edificabilidad una vez decidida la geometría de la planta”, advierte la Comisión.

La ponencia técnica abunda en que tampoco hay ningún estudio de la incidencia que la ejecución de la edificación propuesta tiene, no ya sobre los jardines y huertas del cercano Monasterio de la Cartuja, en cuya proximidad se localiza, o sobre los jardines adyacentes (el Americano, al sur y el del Río Guadalquivir, al norte), si no sobre la propia ciudad, a la calle Torneo en todo su recorrido, al paseo Juan Carlos I o en la navegación por la lámina de aguda, cuestión que incluso es recogida por el planeamiento espacial de Sector 27.1 con el que es limítrofe.

Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla presentó un requerimiento por una abultada deuda a la arrendataria del Auditorio Rocío Jurado. Este hecho, no ha sido impedimento para que los promotores sigan adelante con el proyecto.