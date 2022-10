Pobreza en Sevilla: el 45% de los usuarios del comedor San Juan de Dios son pobres a pesar de tener empleo

El dato es alarmante: en los últimos 12 meses, los Servicios Sociales San Juan de Dios en la calle Misericordia (centro de Sevilla) han atendido a 1.250 usuarios. De ellos, 586 tienen un empleo precario o ingresos procedentes de economía sumergida. Esto supone que el 47% de sus usuarios de comedor, a pesar de tener empleo, son pobres. La precariedad no acaba aquí, otros, 465 usuarios cobran prestaciones económicas bajas, como el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas, de entre 400 y 500 euros, y hasta 189 usuarios se encuentran en desempleo, muchos de ellos, también sin hogar. Es decir, que la amplia mayoría de los que acuden en busca de ayuda de comedor u otros servicios sociales que allí se ofrecen, o tienen empleo o reciben alguna ayuda económica, unos ingresos insuficientes que no les permiten subsistir ni pagar las facturas.

Desde enero de este 2022 hasta ahora ha aumentado en un 30% el perfil de usuario trabajador empobrecido. Y, desde el inicio de la pandemia, en 2020, se duplicó este perfil.

Según datos recogido por esta organización, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios atiende en España a más de 60.000 personas en exclusión social o en riesgo de estarlo, una cifra que ha aumentado tras la pandemia y que, a causa de la inflación que está viviendo actualmente el país, se está viendo incrementada según indican desde el área de Solidaridad de esta institución sin ánimo de lucro.

Más mujeres en el comedor de San Juan de Dios en Sevilla

En Sevilla, la Orden Hospitalaria cuenta con el centro Servicios Sociales San Juan de Dios, un recurso exclusivamente social que alberga diversos programas de emergencia social para atender a la población más vulnerable en el entorno de las setas de la Encarnación, en pleno casco histórico. Allí, actualmente ofrecen almuerzo diario a 160 personas, que previamente han sido entrevistadas por la trabajadora social que evalúa cada situación y enfoca el tipo de ayudas del que pueden ser beneficiarias. "No siempre acuden al comedor, sobre todo las familias con niños a las que se les prepara una bolsa con alimentos para que los cocinen en casa", detallan desde el centro. Además, en este centro se ofrece servicio de armario solidario, peluquería, duchas e higiene. "También colabora un dentista de forma voluntaria que atiende gratuitamente a quienes lo necesitan", añaden.

El perfil actual del usuario de este centro es el de persona en situación de sin hogar y de trabajadores empobrecidos que, además de unas condiciones de empleo muy precarias, no pueden hacerse cargo del pago de suministros y facturas tras el encarecimiento de los mismos. Además, entre los trabajadores empobrecidos, el centro ha experimentado un repunte del porcentaje en usuarias, mujeres en su mayoría empleadas de hogar, limpiadoras y cuidadoras.

La pandemia y la inflación agudizan la pobreza

El covid-19 ha dejado tras de sí una crisis sanitaria de primer nivel, pero también una crisis social y económica que no ha terminado de resolverse aún, cuando la inflación comienza a azotar duramente los bolsillos de miles de familias que no han podido recuperarse del primer envite. La directora territorial de San Juan de Dios en Andalucía, María José Daza, explica que "San Juan de Dios, como institución, nació hace casi 500 años en Granada de la mano de nuestro fundador, que atendía a personas pobres y enfermas que vivían en las calles de la ciudad. Cinco siglos después seguimos dedicándonos a esta labor, y en Andalucía tenemos muchos y diversos dispositivos sociales que siguen intentando aliviar la situación de exclusión social de muchas familias que, aunque tengan a uno o dos miembros empleados, tienen que escoger entre pagar su vivienda o comer. Y estas son situaciones de desigualdad contra las que debemos luchar juntos, sociedad e instituciones, y poner de relieve para visibilizarlas. Hoy y todos los días del año".

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE en 2021 se situaba en el 27,8%, porcentaje de la población residente en España que se encontraba al menos en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa o baja intensidad en el empleo. El 2,3% de la población sufre estas tres dimensiones de la exclusión a la vez. En el manejo de estas cifras correspondientes al año pasado hay que tener en cuenta el crecimiento de los precios en 2022, lo que está repercutiendo en el perfil y aumento de usuarios que acceden a los recursos de San Juan de Dios.

La organización sin ánimo de lucro asegura que "hablar de exclusión es hablar de la expulsión de la persona del derecho de participar plenamente en la sociedad en la que vive y que conlleva su discriminación, marginación y sufrimiento. Personas en situación de sin hogar, personas refugiadas, inmigrantes y personas o familias en riesgo de exclusión social son algunos de los colectivos que atiende San Juan de Dios desde su ámbito social".

La institución impulsa oportunidades de desarrollo personal y social para que personas y familias en situación de vulnerabilidad social puedan llevar a cabo proyectos vitales propios de forma autónoma y en comunidad, atendiendo y acompañándolos de forma integral para, así, contribuir a una sociedad más justa.

Por su parte, el director General de la Orden Hospitalaria en España, Juan José Afonso, explica que "estamos ante una situación realmente excepcional. Después de las diferentes crisis económicas de los últimos años y con la pandemia todavía activa asistimos a una ampliación de las capas de pobreza institucionalizada sin precedentes. No podemos llamar estado del bienestar a lo que no lo es. La pobreza energética, los trabajadores jóvenes y pobres o un acceso a una cesta de la compra inasumible en términos de una dieta sana, no hacen una sociedad mejor, la empeoran y mucho. Se trata de una lucha que necesita el apoyo de todos. Y es que la exclusión social, normalmente viene acentuada por factores estructurales relacionados con el acceso a la vivienda y al empleo de calidad que dificultan los procesos de inserción socio-laboral".

La Orden San Juan de Dios

El compromiso de la Orden en el ámbito social ha caracterizado su actividad desde siempre y se traduce en la variedad de recursos que se despliegan a lo largo del territorio. Como ejemplo, cada día San Juan de Dios acoge a más de 1.000 personas sin hogar en sus centros de acogida, albergues o centros residenciales de inclusión; y emplea a más de 500 personas con discapacidad, problemas de salud mental o en exclusión social en sus centros especiales de empleo.

El coordinador del ámbito Social de San Juan de Dios en España, Salvador Maneu, explica que la atención que realiza la Orden en las distintas comunidades autónomas es muy diversa, atendiendo a diferentes colectivos y con distintos grados de intensidad y vinculación, siempre dependiendo de las necesidades que existan. Sin embargo, hay algo que es transversal y común a todos los usuarios que se encuentran en exclusión social, y es que "ninguno de ellos quiere atravesar esa situación. No es cierto que las personas que viven en la calle quieran vivir en la calle como no es cierto que las personas en exclusión o riesgo de estarlo no tengan proyectos de vida. Como cualquiera de nosotros, estas personas tienen sus sueños y expectativas, sus aspiraciones vitales. Y nosotros, en San Juan de Dios, nos dedicamos a hacer que esos sueños puedan ser viables, acompañándolos, ofreciéndoles herramientas que permitan crear oportunidades para que puedan iniciar o reiniciar sus proyectos vitales".

Para ello, dispone de distintos dispositivos que van desde centros de acogida para personas sin hogar, albergues, hogar municipal para transeúntes, comedores sociales, economato social, centro de atención y servicios sociales, centros especiales de trabajo y fundaciones y centros orientados a favorecer la integración económica y social de personas inmigrantes, con discapacidad o problemas de salud mental. Además, cada centro de la Orden Hospitalaria -ya sean hospitales, residencias de mayores, centros para la discapacidad, salud mental, etc.- tiene actividad solidaria a través de proyectos o programas puestos en marcha para aliviar las necesidades de las personas que más lo necesitan, ya sea a través de ayudas básicas o de emergencia, asistencia sociosanitaria, plazas becadas en recursos asistenciales para niños o residenciales para mayores, etc.