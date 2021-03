Policías y maestros: "Estamos bien, pero queremos saber qué pasa con la segunda dosis"

La práctica totalidad de los agentes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la provincia de Sevilla han recibido en las últimas semanas la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. En esta estadística no se incluye a los mayores de 55 años, ya que Sanidad decidió que no se le pusiera la vacuna de esta farmacéutica a estas personas al no estar lo suficientemente testada a partir de cierta edad.

En Sevilla hay constancia de muchas reacciones a la vacuna entre los policías y guardias civiles a los que se les administró, pero en todos los casos han sido efectos secundarios que han durado uno o dos días como mucho. Fiebre, escalofríos y mal cuerpo en general ha sido la tónica común entre los vacunados, que en ocasiones tuvieron que quedarse en casa porque no se encontraban en condiciones para trabajar. O incluso tuvieron que marcharse en mitad del servicio. No hay constancia de nada más grave, y mucho menos de trombos como los que han obligador a interrumpir el proceso de vacunación con AstraZeneca.

Agentes de distintos cuerpos consultados por este periódico han explicado que se encuentran bien tras haber sufrido los efectos secundarios de la vacuna a las pocas horas de recibirla, y se preguntan qué pasará con la segunda dosis, que tendrán que recibir en unas doce semanas después de la primera. "Estamos bien, pero queremos saber qué pasa con la segunda dosis", dicen. Existe cierta incertidumbre con este asunto, si bien aún hay bastante margen para esa segunda dosis y la mayoría de los entrevistados cree que se encontrará una solución mucho antes de que lleguen esos días.

Ninguno se muestra especialmente preocupado por su salud, puesto que las noticias tampoco son alarmantes. Es un porcentaje extremadamente bajo de población el que ha experimentado reacciones graves. Eso sí, desde que se ha interrumpido el proceso de vacunación con AstraZeneca la mayoría de ellos no para de recibir memes y bromas a través de sus teléfonos móviles.

La interrupción de la vacuna con las dosis de AstraZeneca también ha afectado a uno de los colectivos más importantes de la administración pública: los docentes, que desde mediados de febrero están inmunizándose contra el Covid. El porcentaje de maestros y profesores a los que queda por inyectarle la primera dosis es muy reducido, según señalan desde la Consejería de Salud y Familias. Así, en Sevilla capital al 90% de estos trabajadores ya se le ha suministrado la primera vacuna (unos 12.000 aproximadamente), por lo que sólo quedaría el 10% (unos mil).

Sin embargo, en este recuento debe tenerse en cuenta al personal de administración y servicios que trabaja en los centros educativos, que también forma parte de dicho grupo, al constituir un colectivo de riesgo por su contacto con niños. Su inclusión eleva el porcentaje de personas que no han recibido todavía la primera dosis.

Así ocurre, por ejemplo, en el IES Albert Einstein, en Sevilla capital, donde aún queda un 20% de la plantilla por recibir la primera dosis. Las indicaciones sobre la campaña proceden de la enfermera de enlace, quien, como ocurre en todos los centros de enseñanza, se comunica con el coordinador Covid para informarle de cualquier percance relacionado con la pandemia y que pueda afectar al instituto.

Esos mil docentes (más el personal que trabaja en los centros educativos) están a la espera de que Salud les indique cuándo se retomará la campaña. Cabe recordar que el tiempo intermedio establecido por las autoridades sanitaria entre la primera y la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca es de 12 semanas, por lo que esta interrupción no afecta, en principio, a la segunda parte de la vacunación de los que han recibido ya una inyección.

De hecho, muchos centros educativos ya cuenta con una fecha concreta en mayo para esta segunda dosis. "En el peor de los casos, si se descarta seguir utilizando la vacuna AstraZeneca, algo que por ahora no se baraja, habría que reprogramar la campaña prevista para este grupo", explican fuentes del departamento que dirige Jesús Aguirre, que insisten en que lo más probable es que tras este periodo de pausa se retome en aquellos docentes que aún no han recibido la primera dosis.

La vacunación de dicho colectivo ha causado bastantes problemas logísticos en colegios e institutos, ya que muchos profesionales se vieron obligados a ausentarse al día siguiente de su puesto de trabajo por las fuertes reacciones que provoca la dosis de AstraZeneca. En algunos centros llegó a faltar la mitad de la plantilla. Por tal motivo, los equipos directivos y los sindicatos pidieron a Salud que la segunda dosis se organizara por niveles de enseñanza (desde Infantil a Bachillerato) y no por claustros enteros, para evitar situaciones de este tipo. Por ahora, el calendario de vacunación contra el coronavirus no incluye a los docentes universitarios.

Otro sector profesional que ha sido vacunado con AstraZeneca es el de los trabajadores de farmacias y ópticas. Una empleada de una óptica de Sevilla explicó a este periódico que se hace las mismas preguntas sobre la segunda dosis. "Después de lo mal que lo pasé por la reacción a la primera dosis, espero que no me digan que hay que volver a repetir el proceso y que esa primera ya no vale".