Los protección del conjunto histórico de Sevilla: la tarea que nunca acaba

Terminar los planes de la Catedral y el Alcázar y una revisión de los restantes. Adepa ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Sevilla que se ponga manos a la obra para completar la protección del Conjunto Histórico de Sevilla. Así lo reclamó ayer en las jornadas Planes Especiales de Protección e Informe UNESCO en las que dio a conocer una comunicación con el Ministerio de Cultura y Deportes en la que preguntaba por las promesas incumplidas, o las medidas que estaban dispuestos a tomar para que se aprobaran definitivamente. Adepa, en este sentido, remitió hace unos meses un escrito a Icomos denunciando la situación de "desprotección" que entendía que tenían los monumentos de la ciudad declarados Patrimonio de la Humanidad y dio un ultimátum al Ayuntamiento para que completara la tarea.

En la mesa redonda participaron Víctor Fernández Salinas, catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla y miembro de Icomos; Antonio Guajardo, presidente de la Asociación Parque Vivo Guadaíra; y José García-Tapial, arquitecto municipal jubilado.

El Ayuntamiento aprobó el pasado 23 de diciembre finalizar la redacción de de los dos documentos relativos a los sectores del Real Alcázar y la Catedral para su presentación al Pleno y aprobación inicial en un plazo máximo de 15 meses. Además, se ha acordó entonces la puesta en marcha de una comisión que se debía reunir cada dos meses y que estará integrada por todos los grupos municipales para hacer el seguimiento de los trabajos. Adepa, la asociación conservacionista que abandera este asunto, en le mesa redonda celebrada ayer ha vuelto a incidir en que el plazo se acaba, la comisión no se ha reunido e incidió al Ayuntamiento que sino cumple pedirá a la Unesco que le retire la declaración de Patrimonio Mundial a la Catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar.

García-Tapial explicó durante su intervención que la finalización de los planes especiales es una tarea compleja pero abordable: "En abril o mayo acaba el plazo dado para redactar y aprobar los planes. Al menos da tiempo para que se establezca un calendario y un compromiso. Esto debería ir acompañado de una modificación puntual de los artículos del PGOU relativo a la edificabilidad que son contrarios a la ley de Patrimonio".

Los planes que están pendientes

La protección del conjunto histórico de Sevilla presenta una enorme disparidad y crea desigualdades entre unas zonas y otras. El primer plan en ser aprobado, en 1994, fue el del sector 22, Huerta de la Salud. Desde entonces, la Gerencia de Urbanismo ha ido dando salida a la mayoría de los sectores, comenzando por los más sencillos. Actualmente quedan importantes tareas pendientes, según Adepa.

Sector 5. San Bartolomé: habría que elaborar un nuevo plan, definiendo los conjuntos urbanos necesarios de protección y regulando las parcelas no catalogadas.

Sector 13. El Arenal: sería necesario un nuevo plan especial, definiendo los conjuntos urbanos necesarios de protección y regulando las parcelas no catalogadas.

Sector 6. Real Alcázar: actualizar el Plan Especial.

Sector 13.1. Casa de la Moneda: modificar el Plan Especial, adecuando fichas y normativa a las conclusiones arqueológicas y reordenar el espacio del antiguo Corral de las Herrerías.

Sector 7. Catedral: actualizar el Plan Especial.

Sector 26. Exposición Iberoamericana: redactar el Plan Especial.

Modificación puntual del Plan General: artículos 12.2.12 y 12.2.13.

Por su parte, Antonio Fajardo denunció la situación en la que se encuentra el arbolado de la ciudad. "Debería estar protegido pero vemos que no está funcionando la protección pese a las herramientas que hay", lamentó. Fajardo repasó los datos del estudio realizado en la Palmera, en la que se ha perdido un 27% de la cobertura verde. Además, aseguró que la tasa de fracaso de las plantaciones ronda el 20%.

Unos documentos obsoletos

El profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y experto en patrimonio, Julián Sobrino, advirtió que los planes actuales han quedado obsoletos por la propia evolución que ha experimentado la ciudad desde que comenzaron a elaborarse. Sobrino se mostró partidario de, por un lado, incorporar la gestión digital de la ciudad histórica y sus monumentos; no trocear el conjunto histórico, salvo distinguir algunas zonas, áreas, espacios o monumentos; o fijarse también en elementos en el segundo anillo de la ciudad.

La construcción del rascacielos de la Cartuja

La construcción de la Torre Sevilla estuvo a punto de conllevar la salida de Sevilla de la lista de ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco por su afección en el paisaje. En una trascendental cita celebrada en San Petersburgo en 2012, el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido; y el propio Gobierno de España a través del ministerio de Cultura, se comprometían a completar los planes de protección pendientes en el año 2013 para que los tres monumentos que cuentan con la declaración de Patrimonio Mundial no se vieran de nuevo comprometidos. También se solicitaba del Estado a la Unesco que el 1 de febrero de 2015, como fecha más tardía, emitiera un informe sobre la puesta en marcha y aplicación de esos planes sectoriales. Tras este episodio, los dos planes siguen sin estar aprobados pese al compromiso existente.

La batalla judicial de los planes de protección

El litigio sobre los planes de protección comenzó tras las aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), denunció al TSJA que los planes de protección contravenían los artículos 20 y 21 y de la Ley de Patrimonio y que, incluyendo la coletilla de la excepcionalidad, permitía decidir con suma arbitrariedad lo que se podía o no hacer en cada edificio catalogado. "Esa excepción se había convertido en la regla general, y no podía ser. La ley dice que no se puede aumentar la edificabilidad salvo justificaciones muy excepcionales, ni las alineaciones", explicaba entonces Joaquín Egea, presidente de esta asociación.

En la primera sentencia de octubre de 2009, el TSJA anuló 12 artículos del PGOU que afectaban a cuatro sectores del Conjunto Histórico: Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena, y La Calzada-Fábrica de Artillería. "A pesar de ello, los planes se siguieron redactando en contra de lo dicho. Fuimos al Tribunal Supremo que le dio un rapapolvo tremendo al TSJA"

La Justicia dio la razón a Adepa, que advertía de la arbitrariedad de los documentos y cómo contravenían la Ley de Patrimonio Histórico en varios de sus artículos. Después de varias sentencias, la redacción quedó paralizada sin que se hayan adaptado los sectores que no estaban aprobados definitivamente, como dictaba el fallo del Tribunal; y dejándose sin tramitar los dos últimos: el de la Catedral, que fue aprobado inicialmente en abril de 2012 y abandonado en 2016; y el del Real Alcázar y su zona de influencia, aprobado inicialmente en 2016.