Los agricultores del Bajo Guadalquivir reclaman a la CHG más agua para cultivos clave

Varios centenares de agricultores del Bajo Guadalquivir se han concentrado este martes ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en la Plaza de España, para reclamar una dotación adicional de agua para el último riego de cultivos clave para la comarca.

Los agricultores estiman que la CHG cuenta con un pequeño margen de maniobra para salvar la campaña de cultivos sociales como el tomate, la remolacha y el algodón

La protesta ha contado con el apoyo de los alcaldes de Los Palacios (Juan Manuel Valle), de Lebrija (José Benito Barroso Sánchez) y de la Entidad Local Autónoma (ELA) Marismillas (Castor Mejías), así como del primer teniente de alcalde de Las Cabezas de San Juan (José Caballero Domínguez), entre otros, que se han reunido con el presidente de la Confederación, Joaquín Páez.

Los responsables municipales han pedido sin éxito a la CHG que ponga en marcha "todos los resquicios legales para que aumenten la concesión" de agua. "Nos dicen que si hay problemática social tendremos que hablar con Agricultura o con quien sea, pero que agua no hay”, lamentó Valle.

Tras la reunión, la Confederación ha reiterado que no hay más agua que repartir. El alcalde de Los Palacios explicó a los congregados que la CHG mantiene su negativa a aprobar un nuevo aporte de agua para los cultivos del Bajo Guadalquivir. “Le hemos comunicado que somos muy conscientes de la carencia de agua existente, algo que los agricultores saben mejor que nadie, pero el presidente de la CHG vuelve al argumento de no hay agua, la unidad de cuenca, liberar agua en nuestra zona ha de acordarse en el órgano pertinente... etc. Y ante esta posición, le hemos insistido una y otra vez para que se pongan en nuestra situación", ha declarado el regidor, quien señaló que todos entienden "que un mal año de campo es un mal año para todo el pueblo entero, ya que tiene su repercusión en la construcción, la hostelería y en todas las empresas auxiliares”.

Entre los razonamientos para apoyar las demandas de los agricultores, el alcalde de Los Palacios ha destacado que al presidente de la CHG se le han expuesto los argumentos de la salinidad de las tierras como una vía excepcional, pero el organismo estatal ha explicado que en el otro margen del río, en Isla Mayor, también hay tierras salinas que pedirían agua. "Esos son los datos que nos han trasladado. A partir de ahí, vosotros, con vuestras organizaciones y cooperativas, tendréis que valorar las siguientes acciones y nosotros como alcaldes de la comarca vamos a estar con vosotros a la hora de pedir y plantear todo lo que sea sensato para que la escasez de agua tenga la mínima repercusión social en nuestra comarca, en un escenario malo de agua y que como no llueva va a ser peor”, ha abundado Valle.

Valle ha reclamado unidad de las administraciones locales y los agricultores. Todas las partes implicadas han decidido diseñar una estrategia en el tiempo para conseguir el objetivo, ya que, según los convocantes, la CHG sí cuenta con un pequeño margen de maniobra para salvar la campaña de cultivos sociales como el tomate, la remolacha y sobre todo el algodón.