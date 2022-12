Protesta por la falta de personal en la residencia Huerta Palacios

"Sin personal no hay tiempo para dar calidad asistencial". Es la principal reivindicación que hacen los trabajadores del Centro Residencial de Personas Mayores Huerta Palacios de Dos Hermanas, que este martes han protagonizado una concentración a las puertas del centro y que mejor refleja el motivo de la sonora y participativa protesta, a la que se han unido residentes y familiares.

Con bocinas, silbatos, gritos y pancartas reivindicativas han denunciado "el déficit de personal que arrastra desde hace años la residencia" por la "falta de cobertura de vacantes", evidenciando el "cansancio" que sufren los empleados por cubrir con su esfuerzo estas carencias, así como los "constantes cambios de turno", "la necesidad de trabajar en días de descanso" y "el funcionamiento bajo mínimos".

"Hay plantillas que están al 50%. Es imposible atender a los abuelos con una calidad, no da tiempo a darle calidad a los cuidados y mantener un contacto con ellos, que también es importante. Trabajar con mayores no es sólo lavarlos y darles de comer", destaca la presidenta del comité de empresa de la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad en Sevilla, Rosa Guerra, organismo convocante de la protesta.

La residencia de Huerta Palacios es un centro para personas mayores de titularidad pública y que depende de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. La misma, asumió parte de los residentes de la Residencia Pública de Montequinto tras su cierre en 2018. Según los datos aportados a este periódico por parte de la Administración andaluza, el geriátrico cuenta en estos momentos con 167 personas contratadas, "lo que supone que el centro cumple la ratio general de personal obligatoria en función de sus autorizaciones administrativas y su ocupación", destacan las fuentes consultadas. "Es más, hay un superávit de 115,04 jornadas laborales. Por tanto, no sólo no hay falta de personal, sino que siempre se cubren las incapacidades laborales temporales", apostillan.

Sin embargo, este panorama contrasta con la situación descrita este martes por trabajadores y miembros del comité de empresa, concentrados a las puertas del centro. "Por poner un ejemplo, hemos pasado de una plantilla de auxiliares superior al centenar a poco más de cincuenta. Personal que se jubila, no se cubre su plaza", asegura Guerra, que apunta a un problema creciente en los próximos años, dado que la media de edad de los empleados "ronda los 58 años".

La petición principal de los trabajadores es que la Junta de Andalucía dote de personal a todas las plazas establecidas por la Administración para la residencia. "Que la relación de puestos de trabajo estén completas y que se cubran las vacantes que están dotadas y no se están cubriendo", reivindican desde el comité de empresa, que destacan la "necesidad" de que el centro cuente "con un sistema de cobertura de bajas". "Que no se tarde de 15 a 20 días en cubrir una baja, que hay veces que incluso se incorpora antes la persona que está enferma", insisten.

Por su parte, desde Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad en Sevilla, su titular, Rocío Barragán, ha mantenido esta semana una reunión con el personal del centro y el comité de empresa en la que, asegura Guerra, se ha mostrado "dialogante" y "dispuesta a trabajar en cubrir las plazas". No obstante, los trabajadores aseguran que esta movilización es "sólo el principio". "No vamos a parar hasta que no nos den fechas y nos digan qué plazas se van a cubrir y cuántas. Queremos un compromiso firme. Ya no funcionamos con expectativas", concluye Rosa Guerra.