Recurren las medallas de la Policía Local de Sevilla por ser "regalos políticos"

El sindicato mayoritario en la Policía Local de Sevilla, el Sppme, ha presentado un recurso contra las medallas que entregará el cuerpo este año, al entender que se están premiando "favores políticos". En sendos escritos dirigidos al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y a la presidenta del Pleno, Sonia Gaya, el sindicato expone que, además, hay una serie de irregularidades técnicas en la concesión de estas condecoraciones.

"El órgano colegiado no está correctamente configurado. Las votaciones no han superado la mayoría absoluta (sólo una simple). Es más, no están justificadas según la propia norma", apunta el Sppme en su recurso. "Es vergonzoso que para la concesión de una distinción a un agente de la Policía Local de Sevilla se pidan todo tipo de justificaciones y motivaciones, mientras que para regalos políticos baste con tres renglones, que no justifican en nada dicha concesión, más allá de un regalo por favores debidos".

La organización recuerda que se han vuelto a votar méritos ya vistos el año anterior, "con el único fin de conseguir lo que el año anterior no sacaron por votación". El Sppme añade que se adjuntaron al expediente actas no firmadas, ni que hayan sido confirmadas por los miembros del Consejo Rector de Menciones y Distinciones., con lo cual se pudo llevar al Pleno "una votación viciada o con errores".

El recurso, firmado por el presidente del Sppme, Luis Val Morales, solicita que se aplace la aprobación de las medallas hasta que se subsanen las anomalías y se celebre, en su caso, una nueva votación por parte del Consejo Rector.

La Policía Local de Sevilla entregará el próximo día de San Clemente, patrón del cuerpo, 230 condecoraciones, que fueron aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento la semana pasada. De ellas, 34 serán con cruces al mérito con distintivos blancos para miembros de la Policía Local y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como personas y entidades por su colaboración con la Policía durante los últimos años.