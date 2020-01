La reventa en el Alcázar de Sevilla: al menos 786 entradas vendidas a través del portal asociado a la adjudicataria

Una situación grave pero no como para rescindir, al menos por ahora, el contrato. El Real Alcázar ya dispone de las conclusiones de su investigación interna tras el expediente abierto a la empresa adjudicataria del sistema de venta online tras detectarse que una empresa relacionada con esta compañía había vendido entradas en un portal asociado a precios más elavados del oficial. Desde el monumento, que mantienen abierta la vía judicial, han instado a la adjudicataria a suspender cualquier actividad relacionada con el Alcázar no tenga relación con lo estrictamente recogido en el contrato.

Desde el monumento, que denunció ante la Policía Nacional cómo la adjudicataría habría montado una página web paralela en la que vendía las entradas del Alcázar, cuyo único canal oficial es su propia web, a un precio por encima del estipulado por el Ayuntamiento, mantiene la orden dada de "cese de esta actividad" y que "en ningún caso" se ponga en marcha por parte de esta compañía iniciativa alguna de venta de entradas más allá de la prestación del servicio contratado con el Alcázar. Según ha sabido este periódico, desde el Alcázar se advierte que se ha producido una "pérdida de confianza" y se ordena que la empresa no ponga en marcha iniciativa alguna relacionada con el Alcázar al margen del contrato.

El informe técnico que se ha elaborado concluye que de momento no hay base para la rescisión del contrato por diferentes motivos. Entre ellos, que no hay indicios de que se usaran datos del portal del Alcázar, de que se bloquearan entradas para esa venta en exclusiva, de que se hubiera producido un suministro indebido de información. Además, las pesquisas internas han constatado que esta práctica irregular no habría producido una merma de los ingresos para el propio Alcázar.

Del informe se desprende que la empresa adjudicataria de la venta online dispensó 786 entradas durante el tiempo en el que estuvo prestando este servicio irregular, una cantidad que generaron 8.307 euros abonados al Alcázar en concepto de compra de entradas y 3.184 euros supuestamente para gastos de la empresa según sus informes.En cualquier caso, el Alcázar mantiene su denuncia y siguen abiertas las diligencias policiales en la vía penal por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito o se detectase alguna información adicional que permitiera reabrir el expediente en relación con el contrato para el servicio de venta online del Alcázar.

El Real Alcázar, como otros monumentos importantes, han visto como en los últimos años ha proliferado la venta de entradas a través de toda clase de plataformas web que, además de carecer permiso para este fin, ofertan los tíckets a un precio bastante superior al oficial, incluso dando la posibilidad de realizar visitas privadas en formato "vip" por un precio desorbitado. Para acabar con la mala praxis de la venta de entradas, la dirección del Real Alcázar anunció hace unas semanas que las entradas pasarán a ser nominativas en los próximos meses. Con esta medida se impedirá que empresas de internet o touroperadores puedan comprar un elevado número de boletos para ponerlos a disposición de los turistas a precios más elevados.

En Sevilla, la Catedral también se ha visto salpicada por esta práctica. El primer monumento en número de visitas de la ciudad deja bien claro que las únicas entradas válidas para acceder son las que se venden en su página web. En muchas ocasiones el Cabildo ha impedido la entradas a turistas que llegaban con una entrada comprada en una web no oficial y a un precio más elevado.