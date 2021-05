Salud acelera la vacunación en la franja de los 70 años en Sevilla

Que la vacunación contra el coronavirus parecía haberse atragantado hasta el pasado mes de marzo es algo innegable: falta de dosis, problemas al administrarlas, paralización de la campaña... y otros muchos contratiempos que hacían que ese objetivo del 70% de vacunados a finales de verano pareciese un sueño inalcanzable. Sin embargo, la realidad hoy ha dado un giro de 360 grados. La provincia cuenta ya con 479.798 personas inmunizadas con al menos una dosis de la vacuna, el equivalente al 24,5% de la población, y ha completado la pauta vacunal en más del 10%.

El proceso de vacunación contra el Covid-19 es en realidad una suma de varios procesos. Esta semana se ha anunciado el inicio de la inmunización de los menores de 60 años. En concreto, de los sevillanos que tienen entre 50 y 59, que, además, suponen el grupo etario más numeroso en la provincia con 287.714 ciudadanos. Un avance en el calendario que coincide con el empujón que ha experimentado la inmunización en la franja de los 70. La vacunación en este grupo de edad, el que iba más retrasado, ha avanzado en apenas siete días del 78,3 al 93,3%, es decir, 15 puntos porcentuales, que hacen que, a día de hoy, sean ya 137.262 las personas de estas edades que han recibido algún suero contra el Covid-19.

Y es que, a lo largo de la última semana, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha puesto 92.328 vacunas en la provincia de Sevilla, según los datos publicados este martes por la Consejería de Salud a través de la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), de las que, los destinatarios mayoritarios han sido los sevillanos pertenecientes al grupo etario entre 70 y 79 años, pues los mayores de esa edad ya estaban vacunados casi al 100%.

Según los datos consultados por Diario de Sevilla, en los últimos siete días se ha inmunizado con las vacunas de Pfizer y Moderna a casi un 30% de los sevillanos que tienen entre 70 y 79 años. En concreto, esta semana han recibido la segunda dosis, y por tanto ya han completado la pauta completa, 40.145 personas, es decir, el 27,2% de los habitantes de ese grupo de edad.

De este modo, ya hay en total un 39% de sevillanos que forman parte de ese grupo etario que están inmunizados (57.395 personas), mientras que otros 137.262 ya han recibido la primera dosis. Eso quiere decir que han recibido alguna dosis ya el 93,3% de las personas de esa edad. Esto supone un importante avance para proteger a uno de los grupos más vulnerables.

Por otro lado, también avanza la vacunación en el siguiente grupo de edad, el de 60 a 69 años. En este caso se están utilizando tanto las vacunas de AstraZeneca como las de Pfizer. Según los datos actualizados a fecha de 5 de mayo, el 65% (131.432 de personas de 202.192 a vacunar, según los datos del INE 2020) ha sido pinchado con alguna dosis de las vacunas, mientras que el total de inmunizados está muy lejos del grupo de 70 a 79, apenas el 7%, que suponen 14.124 ciudadanos. No obstante, hay que señalar que la inmunización total es más lenta en el caso del uso de AstraZeneca, pues la segunda dosis se está programando para el mes de julio.

Finaliza la inmunización de los mayores de 80

En el resto de grupos de edad la situación apenas ha cambiado en la última semana, pues todas las dosis que llegaron se destinaron a los mayores y a personas de muy alto riesgo. De ahí que ya se haya completado la pauta vacunal en el 100% de los mayores de 80 años, que hace una semana estaba al 95%.

El mayor hándicap para avanzar en la inmunización de los menores de 60 años es la limitación en el uso de vacunas. Ahora mismo el Ministerio de Sanidad solo permite que se usen las vacunas de Pfizer y Moderna para estas personas (AstraZeneca está limitado a 60-69 años y Janssen a 70-79 años).

En Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha insistido en que va a pedir al Gobierno poder utilizar AstraZeneca en menores de 60 años, "pues así lo indica su prospecto y no hay evidencia científica para limitarlo al grupo de 60-69 años", ha dicho recientemente. De no poder hacerlo, esta semana se quedarán más de 150.000 dosis de esta vacuna sin poder inyectarse en la comunidad "porque no hay gente suficiente de 60 a 69 años a las que ponerla", ha lamentado el consejero.

Así todo, los últimos datos de la Consejería de Salud y Familias reflejan que más de 216.700 personas, el 11% de la población, ha recibido la pauta completa de la vacuna contra, una vez que en las últimas 24 horas se hayan inoculado 17.032 dosis.

Por su parte, el 25% de la población en la provincia ha sido vacunada con alguna dosis de la vacuna de Pfizer, en total 489.660 personas; el 2% con Moderna (40.160 personas); y el 0,18 con Janssen, es decir, 3.660 personas. Por otro lado, son ya 160.236 los sevillanos vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca (Vaxzervria), a la espera de la decisión que tome Sanidad sobre la administración de la segunda parte del preparado a los menores de 55 años que debería comenzar en poco más de una semana y entre los que se encuentran los profesionales de servicios esenciales tales como personal de Educación, de ayuda a domicilio o los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Precisamente, el Instituto de Salud Carlos III (CombiVacs) tiene marcha el primer ensayo clínico realizado en España en el que se analizará en 600 personas la posibilidad de administrar una segunda dosis de Pfizer, en lugar de AstraZeneca a los afectados.