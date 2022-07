Salud afronta la jubilación de un tercio de sus médicos en Sevilla en una década

El valor que la sociedad y las administraciones le han dado a la Sanidad tras una pandemia mundial no ha sido suficiente para buscar solución a un problema que se arrastra desde hace años y que se agravará en la próxima década. La estructura demográfica de la profesión médica en Andalucía augura un número importante de jubilaciones en este colectivo para los próximos ejercicios. Sólo en la provincia de Sevilla, de aquí a 10 años, 2.594 médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entrarán en edad de jubilación. Entre esos casi 2.600 facultativos se encuentran tanto profesionales de los hospitales de la provincia como de Atención Primaria. Y es en este segundo caso, donde la situación es ya alarmante.

Según el último informe de demografía médica disponible del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos relativo a 2021, en la provincia había 11.499 galenos colegiados -dicha colegiación es obligatoria para ejercer-. De ellos, 7.858 estaban activos, es decir, uno por cada 248 sevillanos. Pero el problema más allá de las cifras actuales, radica en la edad de los profesionales sanitarios, de las jubilaciones que se producen cada año y, especialmente, de las que están por venir ya que de cerca de esos ocho millares de facultativos en Sevilla, 2.594 tenían el año pasado entre 55 y 64 años. Suponen un 33% del total, o lo que es lo mismo, un tercio de la plantilla médica sevillana, y representan el colectivo de facultativos que se irán acercando en los próximos años a la edad legal en la que podrán retirarse.

Para sindicatos y organizaciones médicas, esta circunstancia no es un temor infundado a la largo plazo. Es un problema ya palpable y en ciernes de poder generar enormes trastornos. Advierten de la inexistencia de un recambio generacional mayoritariamente en Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria, que ya está comprometiendo la atención en ciertas áreas de la provincia. Esta realidad se traduce en plantillas más sobrecargadas, peor pagadas y centros con menos recursos.

Ante esta situación, el aumento de las plazas MIR para formar a médicos en las especialidades deficitarias, la habilitación y homologación de más títulos de profesionales extracomunitarios, un plan de retorno a fin de incentivar el regreso de los profesionales que se fueron al extranjero con la crisis, contratos más largos y salarios equiparados a la media nacional, son algunas de las propuestas de los sanitarios para afrontar el "importante" déficit de profesionales que sufre el sistema sanitario andaluz y que complica cada vez más la contratación.

Unas demandas son a corto plazo, otras exigen años. Algunas van dirigidas al Gobierno central y otras a la Junta de Andalucía. Pero los representantes del ámbito sanitario coinciden en la imperiosa necesidad de tomar medidas urgentes dado que para paliar la situación de una sanidad que está a la cola de inversión por habitante.

Por ello, desde el sindicato CSIF, en boca de su representante de Sanidad en Sevilla, Silvia Zafra, reclaman "mejoras en las condiciones laborales" para hacer de la Atención Primaria una rama más atractiva. "Mientras sigamos con la misma precariedad, con 50 ó 60 pacientes citados, a los que le añadimos las urgencias que llegan al centro de salud, y con tiempos de atención limitados de entre tres y cinco minutos para diagnosticar a un paciente, con toda la burocracia que tenemos que hacer, esto no será atractivo para nadie", manifiesta Zafra, que asegura que se están dejando se hacer programas de salud por falta de tiempo, lo cual implica que se estén "escapando muchos diagnósticos".

Advierte de que el sistema del MIR (médicos residentes) para Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria "no tiene ningún atractivo". "El método MIR de elección de plazas on line ha hecho que este año se hayan perdido muchas plazas", afirma. "En Andalucía el mal es endémico porque las comunidades limítrofes ofrecen mejores contratos y más estables. Mientras todas las partes implicadas no se sienten y apuesten por la atención Primaria, esto no va a tener una solución a corto medio plazo", apostilla.

Pero el problema "afecta a todas las especialidades", advierte Zafra. "Que tardes más de tres meses para ser visto en una consulta de especialista y otros tres meses para una prueba complementaria es un verdadero problema", sentencia.

Para el presidente de la rama de Atención Primaria en el Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Gómez, es "inadmisible" que haya zonas como San Juan de Aznalfarache donde, de los cuatro cupos de pediatra existentes, sólo uno esté cubierto uno y, además, compartido con Gelves. "Un día en cada uno", asegura. Es un ejemplo, pero Gómez alerta de que es la "norma" en innumerables centros de salud. "Calculo y no exagero que la media de médicos que faltan en la mayoría es del 50% de la plantilla", afirma rotundo.

Como su compañera en CISF, Gómez hace alusión a las condiciones laborales y retributivas de los médicos y pediatras de Atención Primaria como las cuestiones que restan interés a los nuevos profesionales por estas especialidades. "No hay que irse a comparar salarios a otros países europeos, lo vemos aquí al lado, en comunidades de nuestro entorno. Pero es más doloroso que, dentro de nuestra misma comunidad, existan grandes diferencias con el profesional de hospital. En Atención Primaria cobran menos, no tienen tiempo para formarse e investigar ni tienen una previsión diaria de pacientes. Es muy descorazonador la situación que está viviendo la profesión actualmente y lo pero es que no se ve un futuro mejor. Así no va a llegar el relevo generacional nunca", lamenta el portavoz de Atención Primaria del Sindicato Médico.

Más tajante se muestra María José Wanceulen, portavoz del sector Sociosanitario en CCOO-Sevilla. "Ya vamos tarde", afirma. La sindicalista defiende que desde CCOO llevan años alertando de esa pérdida de profesionales sin recambio a la vista. "Es una de nuestras reivindicaciones históricas", sostiene. Para ella, la pandemia ha sido "la puntilla". Reconoce "algunas mejoras" adoptadas por la Administración sanitaria como el aumento progresivo desde 2020 de las plazas MIR y EIR, pero estima que son "insuficientes" para paliar la situación actual. "La gente tiene que formarse y el proceso es largo", afirma.

"La receta es fácil. Buscar fórmulas para aumentar el número de médicos y evitar que se vayan fuera por mejores condiciones laborales y dar incentivos a los puestos de difícil cobertura. Yo creo que estamos ante las peores condiciones laborales de la historia. Es algo inaudito", sentencia.

En esta línea, Blanca Espinosa, de la sección sindical de UGT en el distrito Aljarafe, destaca, incluso, que hay profesionales que, debido a la sobrecarga laboral, se jubilan antes de tiempo. "Está tan quemado el personal que en cuanto puede se retira", afirma.

Espinosa destaca que las vacantes para médicos de cabecera y pediatras de Atención Primaria "se acumulan" en la provincia "porque no se sustituye nada". Avisa así de otra situación que genera complicaciones: las reducciones de jornada. "Suponen dejar parte de la jornada laboral de un profesional sin recambio, es decir, ya no es que falten huecos por cubrir, sino que los que tienes cubierto, tampoco están al cien por cien", explica.

Espinosa, aboga por facilitar las cosas de cara a un aumento de plazas MIR en especialidades como medicina Familiar y Primaria. "No se entiende que lo pongan tan difícil para acceder a una especialidad tan deficitaria", defiende. Además, ofrecer una "estabilidad" que sí se ofrece en comunidades vecinas. "Si te dan dos años en sitios como Cataluña por ejemplo, y aquí los contratos son por semanas e, incluso, días es para no pensárselo", sentencia.

El objetivo para el Colegio de Médicos de Sevilla sería que la sanidad pública se convirtiera en un empleador competitivo, tanto por sus condiciones laborales como salariales, a fin de que los profesionales escojan quedarse. Ahora se van al sistema privado, a otras comunidades o al extranjero. "No puedes competir con países que tiene sueldos muchos más elevado. Todo lo que no sea llegar a ese nivel, son parches", afirma rotundo el presidente Alfonso Carmona. Lamenta que la administración haya estado "mirando para otro lado" ante sus advertencias desde hace muchos años sobre la alta tasa de jubilación de profesionales que se avecina en los próximos años. "No se ha hecho nada por renovar la flota de profesionales y ahora nos encontramos con un problema del que habíamos avisado hace años", apostilla.

Como representante de los médicos sevillanos, Carmona rechaza las "fórmulas" del Gobierno andaluz para cubrir la falta de médicos con "enfermeras de acogida". "Cada uno debe estar en su sitio. Los enfermeros son profesionales más que necesarios, pero tienen su sitio y no es el de sustituir al médico. Un enfermero no puede diagnosticar", defiende. Por su parte, como posibles soluciones para paliar esa falta de relevo generacional que y está pagando la sanidad pública, apuesta por la ampliación del cupo de extracomunitarios. "Nosotros estamos aportando médicos a Europa y muchas parte del mundo y tenemos la suerte de que nos están llegando profesionales de fuera y tendríamos que valorar aumentar nuestras plantillas con ellos", sostiene.

Por otro lado, Carmona insiste en la necesidad de desburocratizar las consultas de Atención Primaria, empleando ese tiempo en labores asistenciales y de educación sanitaria. "El médico está para atender al paciente no para hacer más papeleo que el de la pura receta. Mientras que no hagamos eso y, ante la falta de médicos y enfermeros, cada vez tendremos una peor calidad asistencial", sentencia.

Carmona recela del cambio de líder en la Consejería de Salud donde, asegura, "las cosas estaban funcionando bien". "Creemos que la anterior Consejería ha sido de las mejores de España, se han hecho cosas muy bien. No estoy en contra de nadie, pero si tenemos algo muy bueno, tenemos que intentar mejorarlo no cambiarlo. No estoy en contra de la persona pero un enfermero no debe estar al frente de esa Consejería, donde tiene que haber un nivel científico y un liderazgo importantísimo para toda la sanidad, que en mi opinión un liderazgo que venga desde arriba siempre es mejor y, en este caso, creo que no es de recibo como se han hecho las cosas", sentencia Carmona.