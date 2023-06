Santa Justa y Santa Rufina estarían  orgullosas de Sevilla

Si Santa Justa y Santa Rufina levantasen la cabeza y viesen cómo transcurrió ayer la Marcha por los Derechos LGTBI, seguramente se sentirían muy orgullosas al comprobar cómo la ciudad de la que son patronas y protectoras, además de protagonistas del cartel del Orgullo 2023, fue de nuevo un ejemplo de convivencia y respeto entre las miles de personas que asistieron a la manifestación organizada por la Federación de Entidades Orgullo Andalucía, primero por la ronda histórica y después por el centro hasta acabar ya de madrugada en la Alameda de Hércules. Sevilla volvió a tener un multicolor especial y las ganas de reivindicar y disfrutar de la condición de unos y otras, fuese cual fuese, pudo más que el infernal calor que azotó la tarde hispalense.

“Comparado con el año pasado, no hay nadie”, comentaba una asistente en el Puente de San Bernardo, donde resistieron estoicamente durante casi una hora las dieciocho carrozas que después inundaron las calles de música, color y alegría. Justo debajo, las batucadas Oshun y Rua Ruido se protegían del astro rey en los soportales junto al parque de bomberos. Quizás no se llegó a las 40.000 personas de 2022, o sí (la organización habló de 50.000), pero resulta imposible no valorar el mérito de los miles de espectadores que se congregaron en la Puerta de la Carne y Menéndez Pelayo con 40 grados y fuego en el aire.

Si hubiese que elegir un protagonista individual de la tarde, ese sería Antonio Muñoz. El alcalde saliente, con gesto sonriente y camiseta hawaiana, inauguró su nueva etapa sin el bastón de mando como si aún lo ostentase, o así lo debieron de pensar los centenares de ciudadanos que lo jalearon al grito de “¡alcalde, alcalde!”. El nuevo líder de la oposición disfrutó de un baño de masas en el tramo inicial del recorrido y repitió en las Setas, donde la afluencia a la manifestación ya era multitudinaria.

Su sucesor, José Luis Sanz, no estuvo, pero el PP estuvo representado por los concejales José Luis García y Minerva Salas. También hubo pancarta de Podemos, con Susana Hornillo al frente; CCOO-A aportó carroza propia, con su secretaria general Nuria López en el centro; y Mar González, que fue comisionada del Polígono Sur, ayudó a llevar la gran bandera arcoíris en la cabecera de la marcha.

Fue una fiesta para todos: adultos, jóvenes (muchísimos jóvenes) e incluso niños. Hubo mayoría absoluta de banderas LGTBI, pero también alguna de España tuvo su hueco. Y lemas a favor de la igualdad en muchos sentidos, desde el “Dios nos hizo de todos los colores” del grupo Cristianos LGTBI a “educación igualitaria, por una juventud sin armarios” de otra carroza.