Los estudiantes sevillanos todavía no tienen ni idea de cómo será la Selectividad del coronavirus

Más de 10.000 estudiantes sevillanos desconocen aún cómo se van a celebrar las pruebas de Selectividad. La fecha está clara: del 7 al 9 de julio. Pero las pautas y requisitos necesarios para autoprotegerse del coronavirus y cumplir con el distanciamiento social es aún una gran incógnita. A pocos más de dos meses para la celebración de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Pevau), ni la Universidad de Sevilla ni la Pablo de Olavide han planteado aún ningún plan de contingencia.

Los exámenes de Selectividad es para la mayoría de los estudiantes un periodo de gran tensión. Su nota media determinará su futuro, por lo que muchos estudiantes acarrean un gran estrés desde el inicio del curso en septiembre. En los últimos años, las autoridades educativas no le han puesto a estos jóvenes las cosas fáciles, con continuos cambios en las pruebas que no se han definido del todo, en algunos de los casos, hasta dos meses antes de la celebración de la Pevau.

Este año, la incertidumbre de los alumnos, la mayoría de ellos de 2º de Bachillerato, es aún mayor a causa de la crisis del coronavirus. Las clases se han suspendido durante más de dos meses, no todos los estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas para seguir las clases on line, aún no saben qué día podrán volver a las aulas (y en qué condiciones) y si habrá cambios en las pruebas motivados por todos estos condicionantes.

La Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide han reconocido a este periódico no tener aún ningún plan oficial para hacer frente este año a la Selectividad.

A diferencia de las dos universidades públicas sevillanas, la Universidad de Granada (UGR) ha hecho sus deberes y ha anunciado un plan en el que explica cómo se celebrará la Selectividad, lo que ha permitido a los estudiantes despejar numerosas dudas.

Así, la UGR tiene previsto ampliar el número de sedes de las 24 habituales a 37 para que estas no tengan más de 250 alumnos cada una. Además, las aulas se limitarán a un cuarto de su capacidad.

Se indica el uso obligatorio de mascarillas, el empleo de guantes de protección profiláctica y la utilización de gel hidroalcohólico, disponible en cada una de las aulas de examen. Además, habrá refuerzo de los equipos de limpieza y desinfección de las aulas de examen.

También se modificará el horario y habrá turnos para acceder a las aulas, y se está estudiando la utilización de cámaras para el control de la temperatura en el acceso.

En otras regiones como la Comunidad Valenciana quieren examinar a cada alumno en su instituto, vigilados por profesores distintos a los suyos. Y en Aragón y Castilla-La Mancha habilitarán espacios de examen en algunos centros educativos comarcales, pero como complemento a las sedes universitarias. Mientras que en Castilla León ampliarán el número de sedes universitarias.

En Andalucía, la única información que ha trascendido es que los exámenes se celebrarán los primeros días de julio y que, debido al confinamiento y a la situación provocada por el Covid-19, que ha impedido que el temario de 2º de Bachillerato sea completado en su totalidad en muchos casos, los exámenes de las diferentes asignaturas tendrán más opciones de las habituales para que los alumnos puedan elegir y puedan "alcanzar la máxima puntuación", según señaló la Junta en un comunicado. Nada más.

En otros países del mundo también se han visto obligado a cambiar la forma de celebrar oposiciones o exámenes colectivos. Es el caso de Corea del Sur, donde se realizan oposiciones en estadios y campos de fútbol, al aire libre, como parte de las medidas de distanciamiento social para prevenir la propagación del coronavirus.