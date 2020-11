Es la hora de las ciudades. Responsables municipales de Sevilla, Madrid y Barcelona concidido en una de las sesiones desarrolladas en el Tourism Innovation Summit (TIS) que los grandes destinos españoles deberían aliarse para hacer promociones conjuntas y captar visitantes en los mercados más lejanos y emergentes, como puede ser el asiático.

El guante lo lanzó Eduard Torres, presidente de Turisme de Barcelona, y fue cogido de inmediato por los delegados municipales de Turismo de Madrid y Sevilla, Almudena Maíllo y Antonio Muñoz. "¿Qué hace Sevilla promocionándose sola en Japón? Con todos los respetos, estamos en un país de comunidades autónomas pero las ciudades españolas tenemos un gran potencial si trabajamos juntos en los mercados de larga distancia, el efecto multiplicador puede ser encomiable", ha comentado el concejal sevillano, que ha apoyado esta estrategia conjunta por encima de los colores y diferencias políticas.

Es una cuestión de voluntad política, de ponerse de acuerdo. A lo que el representante de Barcelona ha apuntado la necesidad de buscar la complicidad del sector privado, en concreto, de las grandes plataformas como Booking, Airbnb o Expidia, para compartir la gran cantidad de datos de los que disponen y compartirlos para activar el turismo en origen.

Sin duda ésa es una de las oportunidades de negocio que brinda la pandemia y que estas capitales están dispuestas a explotar para recuperar el turismo. Tanto Madrid como Barcelona han confirmado que están trabajando en proyectos para crear centros de inteligencia turística para gestionar esa información y, por ejemplo, dirigir los flujos turísticos y ofrecer el mejor servicio.

La pandemia ha dejado a las ciudades sin turistas pero, cuando regresen, deberán estar preparadas para evitar disfunciones del pasado. Estos tres destinos también han coincidido en la necesidad de involucrar a los vecinos en la gestión del turismo. Es lo que ha hecho Barcelona, donde el debate sobre la turistificación ha pasado a la historia, según Torres, prescisamente porque se incorporó a los ciudadanos a todas las mesas de trabajo.

En esta línea, Antonio Muñoz ha apostado por poner una silla más en todos los foros para estos vecinos, que tienen que estar representados. Y, aunque ha asegurado que en Sevilla no ha habido una contestación ciudadana en contra del turismo como en Barcelona, "sí se han registrado conatos, más por esnobismo y por aprovechamiento legítimo de alguna fuerza política, más que por un problema real". No obstante, el cdelegado no ha minimizado la necesidad de abordar cuestiones como la proliferación de viviendas turísticas, "que daría para otro debate".

El futuro del turismo discurre por dos ejes: el de la innovación, que ya han aprovechado estos destinos para mantener sus posiciones durante la pandemia, y el de la sostenibilidad. Por ambos tendrán que discurrir los proyectos que opten a los fondos de recuperación económica europeos. "Antes, cuando hablábamos de cómo crecer en turismo, había varios mantras: la diversificación de la oferta, la diferenciación para no perder esa autenticidad, la calidad... ahora hay que incoporar la innovación y la sostenibilidad, pero sin prostituirnos: hay demasiado abuso del concepto sostenible, muchos productos de todo tipo, oferta donde el adjetivo es a veces un mero reclamo de márketint", ha apuntado Muñoz.