Sevilla será sede en 2025 del mayor evento de movilidad inteligente y digitalización del transporte

Sevilla ha sido elegida este miércoles sede del congreso ITS Europa 2025. La decisión se ha anunciado en Lisboa, que acoge la 15ª ITS European Congress, edición de este año de un evento profesional dedicado íntegramente a la movilidad sostenible en las ciudades y a los sistemas de transporte inteligentes. Está organizado por Értico, entidad de colaboración público-privada con cerca de 120 miembros y que conecta 8 sectores diferentes de la Unión Europea.

El congreso se celebrará en junio de 2025 en FIBES que, sin duda, ha sido uno de los puntos fuertes de la candidatura junto con la presentación del modelo de ciudad que está desarrollando Sevilla, que quiere liderar el debate sobre la movilidad sostenible y alcanzar este reto antes de 2030, cumpliendo así con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La delegada de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya, junto con el equipo de la Sevilla City Office, han encabezado la delegación que ha acudido a Lisboa para defender la candidatura de Sevilla. La ciudad ha presentado dos grandes avales para conseguir este congreso de carácter internacional: un camino ya iniciado hacia este modelo de movilidad sostenible y el apoyo de las administraciones y también del sector privado. De hecho, Sevilla apuesta por un gran pacto entre administraciones públicas con la implicación de la industria para conseguir la necesaria revolución hacia una movilidad más sostenible y una ciudad descarbonizada. Y el reto del cambio del modelo de movilidad forma ya parte de los ejes del Plan Estratégico Sevilla 2030 y de la Agenda Urbana de Sevilla.

El lema que promueve este congreso ITS está alineado con la estrategia de Sevilla, que defiende una movilidad fiable, limpia y conectada. La candidatura ha aportado proyectos ya en marcha en este sentido. Entre ellos, DGT 3.0, ejemplo de movilidad conectada, cooperativa y automatizada (CCAM); la zona de bajas emisiones, que ya se está aplicando en Sevilla; proyectos de logística y transporte como el centro de mando de los consorcios de transporte metropolitano de Andalucía o la experiencia de Amazon y su centro logístico. O el propio Plan de Movilidad Sostenible de la ciudad, cuyos retos son que dos de cada tres desplazamientos se realicen de forma sostenible (peatón, bici y transporte público) y sólo una tercera parte en coche; lograr un sistema de transporte más eficiente con un tiempo modo desplazamientos en un medio de 20 minutos; mejorar la integración del sistema de transporte de Sevilla y el área metropolitana; incrementar la cuota de vehículos privados de 0 emisiones y que alcance el 10% en 2030; y que el 75% del transporte público en vehículos de 0 emisiones.

En 2025 Sevilla será el foro para compartir proyectos e ideas en una plataforma que reúne a desarrolladores, emprendedores y responsables de la toma de decisiones de las industrias del transporte, la logística y las tecnologías de la información de toda Europa. Los sistemas de gestión inteligentes son herramientas para mejorar la calidad de vida en los territorios y entroncan también con una industria aeronáutica y espacial que se desarrollará notablemente en los próximos años en Sevilla, que alberga ya la Agencia Espacial Española.

La candidatura de Sevilla para el congreso ITS 2025 se ha presentado también con el apoyo de la Sevilla City Office, adscrita a la sociedad municipal Contursa (Delegación de Economía, Comercio y Turismo), y la colaboración del Área de Movilidad del Ayuntamiento, así como un amplio respaldo por parte de todas las administraciones: la estatal, a través de la DGT, y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, que han ido de la mano del sector privado.

Sevilla ha mostrado también su madurez en este tipo de sistemas, pues ITS es una realidad en España pero también en Andalucía y Sevilla. De hecho, recientemente Sevilla ha acogido el MOW Forum Andalucía (noviembre 2022); el XXIII Congreso Español de ITS y V Congreso Iberoamericano (marzo 2023) y participó también en marzo en la sesión Informativa ITS en la Embajada de Canadá en España.

La próxima cita con la movilidad tendrá lugar en el mes de octubre en FIBES con la celebración del Urban Mobility Days, organizado por DG MOVE de la Comisión Europea y el MITMA y con la colaboración del área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y Sevilla City Office.