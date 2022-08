Sevilla pierde el turismo procedente de Estados Unidos

En junio de 2019, Estados Unidos se convirtió en el primer país emisor de turistas hacia Sevilla. De los 145.481 viajeros internacionales que se alojaron en la ciudad, 21.528 eran estadounidenses. Este dato volvió a repetirse un mes después, en julio del 19, cuando 18.954 norteamericanos pernoctaron en los hoteles de la ciudad, revalidando el título por delante de Francia (16.050), Reino Unido (14.488), Italia (14.287) y Portugal (9.256). Así, el país americano logró afianzarse en la ciudad, que en el cómputo total de ese año resultó ser el tercer país emisor de turistas a la capital, por detrás de Francia e Italia. Pero la pandemia acabó "con el sueño americano" y Sevilla ha visto como este tipo de turista (considerado premium) ha abandonado sus estancias, quedando totalmente al margen de cualquier tipo de estadística y ranking. Simplemente, no viajan a nuestro destino.

Son varios lo motivos que han llevado a que el viajero procedente de Estados Unidos haya desaparecido de nuestras calles, cuando en 2019 su presencia creció un 7%, superando los 204.000 en todo ese periodo y sus pernoctaciones ascendieron hasta las 470.000 con una estancia media de 2,30 días. El principal, sin duda alguna, fue la pandemia, y el segundo, el conflicto en Ucrania. "El americano es reacio a viajar a zonas no seguras, a zonas de conflicto. En su imaginario, Europa es una unidad y cree que la guerra afecta a todos sus rincones, pierde confianza, no se siente seguro, aunque no sea así realmente", afirma Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia.

"El turista norteamericano es vital para Sevilla. Ya está empezando a moverse con cierta normalidad, pero es importante recuperarlo cuanto antes", comenta José Manuel Lastra, presidente de Aevise, Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla, que comparte la opinión de que "el covid y el miedo a la situación bélica han influido en esta pérdida del turista americano en la ciudad".

Pero esta situación no es irreversible, "es fundamental vender un destino seguro, tanto sanitariamente como en lo relativo al conflicto. El turismo es una actividad de paz y no se lleva bien con la guerra", insiste Cornax, y para ello también son varias las propuestas que desde el sector se ponen sobre la mesa.

Pérdida de los destinos de largo radio

El turismo es un ente vivo, que cambia por horas al igual que cambia el mundo. Cuando se prende la llama y suenan las alarmas, es el primer sector en resentirse. "Tiende a paralizarse y si se activa se queda en un turismo de corto radio, cerca. En estos momentos, donde el turismo predominante es de corto y medio radio (nacional y europeo, principalmente), los que nos dedicamos a ello estamos centrados en este perfil de cliente, pero no hay que despistarse y seguir trabajando en su recuperación porque cuando todo vuelva a resurgir todos los mercados competidores nos podrán sacar ventaja y perder lo que ya se teníamos ganado con los viajes de larga distancia", reseña Cornax.

Estados Unidos no ha sido el único país emisor de largo radio que ha desaparecido a raíz de la pandemia de las calles del centro de Sevilla. El asiático (especialmente, el japonés, el chino y el coreano), que estaba en alza en los años precovid también ha dejado un vacío en la capital y en las arcas de la ciudad, al tratarse también de un turista de "calidad". "Antes de la pandemia, era habitual ver a parejas de novios japoneses recién casados pero, con las restricciones y posteriormente con el conflicto, se han anulado sus viajes. En China, aún es peor, porque siguen con restricciones que evitan sus salidas internacionales".

"Se espera que sea en el último cuatrimestre del año cuando el turista asiático se libere de algunas de esos condicionantes que les impiden desplazarse y empecemos a verlo con mayor frecuencia por Sevilla, aunque se prevé que será en el último trimestre de 2023 cuando esta recuperación del mercado asiático sea mayor", adelanta Lastra.

¿Por qué Sevilla es un destino predilecto para los estadounidenses?

Tres son los componentes que hacen que para el estadounidense Sevilla sea un destino predilecto: los monumentos, el idioma y el lifestyle. "Al claro interés patrimonial que despierta la ciudad, se suma el hecho de que son muchos los norteamericanos que vienen a la capital para estudiar español, haciendo que sus estancias sean más largas. Además, es una clientela que busca el lifestyle, destinos en los que estar tranquilos, sin sobresaltos, al igual que lo descubrieron en los años 60 con Italia", detalla el presidente de los hoteleros.

"El estadounidense va buscando los atributos culturales del destino y no tanto la playa. Le interesa la gastronomía y disfrutar de las experiencias que les ofrece la ciudad", describe el presidente de la agencias de viaje sevillana, que señala que, en estos momentos, "el norteamericano sigue viajando a destinos más cercanos como el Caribe o Canadá".

El perfil del turista procedente de Estados Unidos es el de un cliente premium, porque su estancia media es mayor, al igual que su gasto. "Ya se acabó eso de conocer muchas cosas en pocos días o recorrerse Europa en un mes. El estadounidense quiere disfrutar de las gastronomía, de las compras... y para eso hace falta permanecer en el destino varios días. El transporte aéreo ya de por sí es un gasto importante e indicativo de que se tiene interés en permanecer un mayor tiempo en el lugar a conocer", explica Manuel Cornax.

Vuelo directo a Nueva York o Miami

El sector del turismo ya piensa en posibles soluciones para devolver a Sevilla el turista norteamericano. A las tareas de promoción en el destino, enfocadas a permanecer en el recuerdo de los operadores turísticos y clientes en Estados Unidos, en la que es vital la colaboración público-privada, se suma la posibilidad de instaurar un línea aérea directa con el país. Dos son las ciudades que los profesionales del sector barajan: Nueva York y Miami.

Nueva York es uno de los destinos predilectos del sevillano cuando se plantea un viaje de radio largo o larga distancia, cuenta José Manuel Lastra, que ve clave la conexión aérea Sevilla-Nueva York para recobrar al turista procedente de Estados Unidos. "Baleares ha conseguido un vuelo directo con Nueva York y ha sido un éxito. Andalucía responde a los intereses que demanda el cliente norteamericano y no lo consigue. Hasta 2019, operaba desde Málaga, de mayo a octubre, un vuelo directo, pero ya tampoco. Sería fundamental para que se convirtiera en el principal país emisor. Así, Sevilla sería una ciudad que podría competir y muchos viajeros nacionales cogerían ese vuelo para desplazarse hasta Nueva York".

"Desde las agencias de viajes echamos en falta compañías garantes de traer turismo de calidad. El aeropuerto es muy dependiente de las compañías de bajo coste que evitan que se instalen otras. Luego, por supuesto, habría que llenar los aviones de pasajeros tanto en Sevilla como en Nueva York. No se puede crear una conexión si no hay garantías de su éxito", remarca José Manuel Lastra.

"Yo siempre he apostado por un vuelo directo Sevilla-Miami. Por afinidad idiomática, identidad religiosa y por cuestiones históricas que nos unen (muchos son descendientes de españoles), pienso que sería un éxito este vuelo", recalca Cornax, que añade: "Al tratarse de un vuelo directo, se abaratarían los costes que suponen las escalas por lo que creo que se llenaría".

José Manuel Lastra confirma que se están dando pasos para recuperar este tipo de turismo. "Recientemente, hemos firmado un acuerdo con la Red Virtuoso, una red de agencias de viajes del segmento premium muy consolidada en Estados Unidos". El presidente de las agencias de viajes también avanza como ya preparan el II Salón del Viaje para el 23 y 24 de septiembre, una cita en los bajos del Paseo Marqués de Contadero que pondrá en valor la actividad emisora de Sevilla.

Por su parte, Cornax menciona como, de la mano de Turismo Andaluz (Prodetur) y Contursa, se ha planificado una gira por Portugal, Bruselas y Amsterdam con el fin de promocionar el destino y atraer al cliente. "También hay previsión de un roadshow con Turismo Andaluz en Estados Unidos".

Balance del turismo en el primer semestre del año

En lo que llevamos de verano, el turismo ha presentado cifras de repunte en Sevilla. "Junio creció un 4,5% respecto al mismo mes de 2019", detalla Lastra, que sitúa la capacidad de recuperación de Sevilla por encima de la media nacional y regional. Con el aeropuerto al 93% de pasajeros en comparación con tiempos de prepandemia, "en lo que llevamos de año, tenemos un 10% menos de ocupación, situándonos en un 76-98%", detalla Cornax, quien añade que también ha subido el precio de venta y la estancia media, oscilando del 2,20 al 3,30 días de pernoctación por viajero.

"No hay que olvidar que hay más hoteles que en 2019 (de 377 a 427, un 6,54% más) y apartamentos (un 13,26 más)", explica Manuel Cornax, que aporta que las plazas hoteleras han pasado de las 27.773 a las 29.485, siendo el promedio de la tarifa por pernoctación de 106 euros frente a los 97 de 2019.

A pesar de que durante los últimos meses el turismo alemán ha repuntado, sigue siendo el francés el más fiel, manteniéndose incluso en tiempos de pandemia.

Respecto a la recesión provocada por la alta inflación y el conflicto en Ucrania, Lastra se muestra positivo: "Hemos pasado por una pandemia y tenemos que intentar salir adelante. El turismo de congresos se ha reactivado y los empresarios saben de la importancia de los viajes de negocios para mantener sus empresas a flote. Además, la gente tiene ganas de viajar. Me reitero en que viajar es la mejor vacuna contra la fatiga pandémica".