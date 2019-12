'Sevilla Ya' zanja la polémica: que se haga ya el paso del río para la SE-40

El portavoz de 'Sevilla Ya', Miguel Rus, aclaró este miércoles, tras el amplio debate que se ha suscitado sobre la polémica túneles o puente de la SE-40, que la plataforma integrada por 150 entidades y empresas hizo "un planteamiento muy claro en la pasada reunión tenida el día 29 de noviembre, en la que pidió una decisión inmediata del Ministerio de Fomento sobre esta obra, explicando los planteamientos que tienen encima de la mesa sus propios técnicos que verían más factible, desde distintos puntos de vista, la realización de un puente en lugar de los túneles proyectados".

"Lo que se aprobó en la asamblea del 29 fue un informe del presidente Miguel Rus sobre las actividades desarrolladas por la plataforma en los meses previos, pero no se sometió a votación si el paso del río de la SE-40 debía ser con túnel o con puente", asegura Gaesco

Rus recalcó este miércoles que "la Plataforma es tajante al respecto, pide compromisos firmes de obra de máxima urgencia, ya sea para los túneles o para el puente, priorizando los presupuestos y establecimiento plazos de desarrollo y de construcción inmediata", frente a las declaraciones que la patronal de constructores y promotores de Sevilla (Gaesco) emitió días después de la asamblea de la plataforma, a la que asistió también como integrante.

Gaesco dijo días después de esa asamblea que exigía claramente que la solución para el paso del río de la SE-40 se haga con túneles (y no con puente). Fuentes de la patronal de constructores y promotores han asegurado este miércoles que no hay contradicción entre lo votado en la asamblea y la posición que Gaesco defendió días después porque "lo que se aprobó en la asamblea del 29 fue un informe del presidente Miguel Rus sobre las actividades desarrolladas por la plataforma en los meses previos, pero no se sometió a votación si el paso del río de la SE-40 debía ser con túnel o con puente".

Rus recalca que la posición de 'Sevilla Ya' es que "se inicie y se termine cuanto antes el paso del río y pide a las fuerzas políticas encaminar sus esfuerzos en un mismo sentido ya que, todas ellas, han tenido en todos estos años la oportunidad de acometer las obras y no lo han hecho".

Y respecto a la polémica creada, Rus concluye que "Sevilla no se merece que entremos de nuevo en una espiral dialéctica que nos puede perjudicar y dar argumentos para seguir retrasando la terminación de una obra, como la SE-40, fundamental para el desarrollo de nuestra tierra".

polémica que se ha . Son los técnicos quienes tienen que valorar las opciones y las administraciones aportar el presupuesto, cosa que ninguna ha hecho en los últimos años.

. Lo importante para Sevilla es que lo que se vaya a hacer, se haga cuanto antes

Sevilla 4 de diciembre de 2019.- La necesidad de unir fuerzas para conseguir lo mejor para Sevilla, fue el objetivo central que movió a más de un centenar de instituciones ciudadanas y empresas a constituir la Plataforma “Por y Para una Sevilla con futuro #SevillaYA” que, en los últimos meses, ha venido reivindicando ante las distintas administraciones las necesidades de la provincia de Sevilla en materia de infraestructuras.

La terminación de las obras de la SE-40 es el primero de los proyectos planteados por esta Plataforma como primordiales para Sevilla y así lo ha expresado públicamente en innumerables ocasiones, especialmente en el tramo relativo al cruce del río, paralizado desde hace años y del que aún no hay una decisión concreta de cómo se hará.

En este sentido, el portavoz de la Plataforma, Miguel Rus,