Silbon abre este viernes su gran tienda en Sevilla.

Un nuevo emblema para la firma. Silbon abre este viernes su nueva tienda en Sevilla. Un espectacular local en una casa sevillana en el número 7 de la calle San Eloy. Con esta apertura la firma de moda nacida en Córdoba redobla su apuesta por Sevilla, una ciudad en la que la marca de las raquetas tiene mucha aceptación, y en la que ya cuenta con numerosos puntos de venta.

Tras muchos años en la calle Muñoz Olivé, Silbon cerrará esta tienda para dar un nuevo salto de calidad, como ha explicado a este periódico Pablo López, CEO, director general y fundador: "Llevábamos muchos años con la intención de mudarnos pero no encontrábamos el lugar adecuado. En febrero surgió la posibilidad de este local y tras la negociación en marzo lo firmamos".

La nueva tienda que Silbon abrirá el viernes tendrá dos plantas, aunque el edificio cuenta con cuatro, y podrá albergar todas las colecciones de la firma en sus 400 metros cuadrados. "Será una de nuestras tiendas más grandesy emblemáticas, al estilo de las que tenemos en Córdoba o la de la calle Serrano de Madrid. Ya nos tocaba en Sevilla", añade Pablo López.

Sevilla fue una de las primeras apuestas de Silbon cuando empezó su expansión. En un primer momento a modo de franquicia y luego ya en propiedad. Ahora era el momento de dar un nuevo salto: "Hemos abierto bastantes puntos de venta pero nos faltaba esa tienda importante en el centro de la capital de Andalucía".

La pujante calle San Eloy

La elección de la calle San Eloy no ha sido baladí. Cuando se presentó la oportunidad de trasladarse al número 7 de esta calle los responsables de Silbon no lo dudaron. Buena parte de culpa la tiene la reciente llegada de Zara a esta calle, con todo lo que ello conlleva. "El movimiento de Inditex ha sido determinante. Entendimos que la calle San Eloy, que ya era una comercial importante, lo sería todavía más. Creo que no nos hemos equivocado", subraya Pablo López.

Silbon continúa con la mejora de sus puntos de venta en Andalucía. A la próxima apertura de la tienda de Sevilla ha que sumar el reciente traslado en Cádiz o la mejora en Almería. "Apostamos por estar en todas las ciudades con buenos locales en el centro, además de los centro comerciales o los espacios en El Corte Inglés", indica el CEO. En Sevilla, Silbon se encuentra en el Centro Comercial Lagoh, El Corte Inglés de Nervión, El Corte Inglés de San Juan de Aznalfarache, Sevilla Fashion Outlet y la nueva tienda de San Eloy. Próximamente se sumará otro "córner" en El Corte Inglés del Duque.

Además, Silbon mantiene su plan de expansión por el norte de España: "En este caso somo un poco más comedidos para darnos a conocer. Apostamos por arrancar un modelo de tienda más pequeño".

El patrocinio del Betis

Pablo López destaca la apuesta y la buena sintonía del acuerdo con el Betis. El acuerdo de patrocinio ha sido muy importante para Silbon y se mantendrá durante algunas temporadas más: "Estamos muy contentos con la aceptación en Sevilla de la colección Betis by Silbon".

Además de al Betis, Silbon también viste al Athletic Club de Bilbao y al Córdoba.

Una marca nacida en Córdoba en 2009

Silbon inició su andadura en Córdoba en el año 2009 teniendo al hombre como protagonista para convertirse en una firma en plena expansión nacional e internacional, creando un producto exclusivo, de alta calidad, a un precio competitivo y un cuidado trato al cliente.