Los médicos de Sevilla alertan de la falta de eficacia de la consulta de acogida que realizan los enfermeros

Las consultas de acogida son la gran apuesta de la Consejería de Salud para poder afrontar la alta demanda de la asistencia en los centros de salud y paliar la falta de médicos denunciada por sindicatos y reconocida por las autoridades sanitarias. En las mismas, son los profesionales de Enfermería los que realizan una primera valoración de los pacientes que llegan a las Urgencias, al estilo de lo que ya se hace en atención hospitalaria, a modo de triaje, y de aquí son, bien dados de alta, porque la enfermera es capaz de solucionar el problema de salud, o bien derivados al médico.

En este recurso que fue implantado en enero de 2022, la Junta de Andalucía desvela que se han realizado más de 1,7 millones de consultas a nivel andaluz y asegura haber alcanzado un nivel de resolución del 55,11%. No obstante, un estudio realizado por el Sindicato Médico de Sevilla desmonta estas cifras.

Según el órgano sindical mayoritario entre los galenos sevillanos, con datos correspondientes al funcionamiento de una consulta de acogida en un centro de salud de la capital entre los días 20 a 24 de febrero de 2023, "sólo el 2,66% de los pacientes recibieron el alta directa desde la consulta de acogida". El mismo estudio recoge que un 1,3% fue derivado a la consulta de enfermería y el resto, el 96,04%, fue derivado al médico de familia, ya sea de forma urgente (69,24%) o programada (26,8%). "Es decir, la inmensa mayoría de los pacientes que pasan por la consulta de acogida de las urgencias de un centro de salud acaban en la consulta del médico. Con lo cual lo único que estamos consiguiendo es retrasar la atención del paciente y malgastar recursos con una consulta que no está funcionando porque no está resolviendo ningún problema", destaca el Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, quien argumenta "el interés de la consejera de Salud" por demostrar "que su plan está siendo un éxito". "Pero no es verdad", recalca.

Ojeda apunta a "argucias" y "presiones" al personal de enfermería "para anotar en la hoja que se destina a efectos estadísticos que, aunque se haya derivado al paciente al médico esa consulta está resuelta", recalca.

"La consulta de acogida está siendo un fracaso. El personal de enfermería simplemente no puede reemplazar al médico en sus funciones. El SAS está malgastando recursos en un plan estratégico que no funciona y está ocultando ese fracaso tras una estadística gravemente sesgada y, por tanto, engañosa. Mientras tanto, no hace absolutamente nada para paliar el problema real de la Atención Primaria: la escasez de médicos", sentencia el Sindicato Médico de Sevilla.