Sin noticias de la limitación de las agendas de médicos en Primaria un mes después

Desconfiados. El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, define así la sensación que predomina entre los facultativos sevillanos un mes después de que la Consejería de Salud y Consumo se comprometiera a limitar el número de pacientes de las agendas de Atención Primaria. Este plazo, que fue anunciado públicamente por la titular de la rama sanitaria en Andalucía, Catalina García, está a punto de cumplirse sin que, en palabras de Ojeda, "se haya producido el más mínimo avance".

El Gobierno andaluz anunció el pasado 25 de enero el acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico Andaluz en una rueda de prensa conjunta con el presidente del órgano sindical con el que se desconvocaba la jornada de huelga prevista dos días después. Las claves de ese pacto pasaban por el compromiso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de reducir las agendas de los médicos de Atención Primaria a 35 pacientes y a 25 en el caso de los pediatras. Los pacientes que no pudieran ser atendidos dentro de ese cupo, pasarían a una agenda vespertina, en jornadas de continuidad asistencial, a las que se atendería no más de 25 pacientes. El plazo para poner en marcha este plan era de un mes. Y el mismo se cumple este sábado, pero "nada ha cambiado", lamentan desde el Sindicato Médico de Sevilla.

"Después de ese acuerdo que se hizo público hemos celebrado una Mesa Sectorial y dos meses técnicas, pero no podemos decir que en ninguna haya habido ninguna negociación que merezca esa calificación. En mi opinión, lo que veo son maniobras de distracción y de dilación, que tienen la apariencia de negociación, pero cuando uno quiere realmente quiere negociar se dan pasos firmes adelante y de una manera clara. Y nada de eso no se está haciendo. Hay una estrategia que no se entiende salvo que sea para dilatar y retrasar el cumplimiento del compromiso al que llegaron con nosotros", apostilla Ojeda.

El sindicalista apunta que esta situación está generando un clima de "desconfianza", "preocupación" y "decepción" entre el colectivo médico que, además, recalca Ojeda, "está viendo cómo están aumentando los pacientes en las agendas de continuidad asistencial por la tarde". "Está pasando en centros de salud de las zonas básicas de Camas y Pilas, por ejemplo, donde, en lugar de reducirse el número de pacientes en las agendas, se han aumentado. Es una prueba evidente de que hasta ahora esta administración no ha hecho absolutamente nada por avanzar en el cumplimiento del compromiso al que llegó con nosotros", apostilla.

Desde el organismo a nivel regional, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) lamenta que, a días de que que finalice el plazo pactado con la Consejería de Salud, "el acuerdo alcanzado no ha sido aún presentado y ratificado en la mesa sectorial de sanidad". "Hasta hace una semana existía una convocatoria de mesa para hoy en la que pensábamos que iría este punto en el orden del día, pero hace pocos días esta mesa fue desconvocada al parecer por motivos de agenda y reprogramada para el día 2 de marzo", sostiene el SMA en un comunicado.

"Creemos que debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y no tomar decisiones precipitadas, pero igualmente pensamos que el SAS no puede gozar de más crédito en esta cuestión", recoge el escrito, en el que no se pierde de vista la posibilidad de retomar las movilizaciones.

Mientras, desde la Consejería de Salud, su titular ha reiterado en los últimos días en distintos actos públicos que su departamento "no hace otra cosa que negociar" con sindicatos y profesionales sanitarios para consensuar un nuevo modelo de atención primaria en Andalucía en la comunidad autónoma. Precisamente ayer, en Sevilla, durante un acto con la Ministra de Sanidad en el Virgen del Rocío, Catalina García respondió a las preguntas de los periodistas que "los sindicatos siguen protestando en la calle por la situación de la Atención Primaria, al tiempo que siguen negociando". "Siguen sentados con nosotros en la mesa sectorial, en la Mesa Técnica de Atención Primaria y siguen trabajando con nosotros, para mí eso es lo importante, que sigan sentados y trabajando con nosotros", ha dicho. "Recuerdo que tenemos funcionando ahora mismos la mesa técnica sectorial de Atención Primaria, que tenemos otra mesa con sociedades científicas y colegios de profesionales y, a la vez, este mes van a empezar a funcionar las mesas a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública donde van a estar trabajando los profesionales del propio sistema para hablar de Atención Primaria y para hablar de soluciones a sus problemas para que al final el consenso y la nueva Atención Primaria en Andalucía sea absolutamente de todos", ha añadido.

García asegura así que "no se le puede achacar al Gobierno andaluz la falta de diálogo", apostillando que "si necesitan más mesas, se harán más mesas".